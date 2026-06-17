驚きの事実…アルジェリア戦でメッシが涙を流した真の理由が明らかに

2026年ワールドカップのアルジェリア戦で、アルゼンチンのレジェンド、リオネル・メッシが流した涙は物議を醸した。しかしメディアによると、理由は試合やサッカーではなく、彼の家庭の事情によるものだった。

グループリーグ初戦のアルジェリア戦では3－0で勝利し、ハットトリックを達成してチームを好発進させた。

39歳のスターは試合中、最初の得点を挙げた直後に大きく動揺し、ピッチで涙を流した。

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試合後、メッシは「これはスポーツとは関係なく、複雑な日々を過ごしていた」と語った。

アルゼンチンメディアは、その背景に父親ホルヘ・メッシの健康問題があると伝えた。ホルヘは息子がキャリアをスタートさせてから世界トップに立つまで、常に支えてきた。

スポーツジャーナリストのエドゥアルド・ファインマン氏はアルゼンチンのラジオ局「ラジオ・ミトリ」で「父親の健康は数カ月前から良くない」と明かした。

今週、状況は少し悪化した。メッシもまた、内面で苦しんでいる」と続けた。

ホルヘは長年リオネル・メッシのキャリアを管理し、今も裏方で支えている。