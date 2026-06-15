驚きのニュース…レアル・マドリードが「ラ・マシア」出身選手を獲得

レアル・マドリードはチェルシーからスペイン代表DFマルク・ククレジャを獲得したと発表した。移籍金は約6000万ユーロと報じられている。

プレミアリーグで実績を積んだ27歳は、攻守に秀でた左SBとして、ジョゼ・モウリーニョ率いる白衣の軍団に厚みをもたらす。

ラ・マシア育ちの多彩なキャリア

クコリーラは1998年スペイン・アリジャ生まれ。バルセロナの下部組織ラ・マシアで育ち、各年代別チームを経てトップチームでプレーした。

その後ブライトン、チェルシーでプレーし、高いプレスと攻撃参加で欧州屈指の左SBに成長した。

スペイン代表としてEURO2024制覇に貢献し、ビッグクラブの注目を集めていた。

スカイ・スポーツによると、コクレは2032年までの長期契約に合意。スペイン代表のW杯出場が終了した後、メディカルチェックを経て正式発表される見込みだ。

コクーリャはレアル・マドリードにとってどのような存在なのか？

この契約で、レアル・マドリードは左SBの選択肢が増え、現在の不安要素を補える。

彼は闘志と左サイドの複数ポジションをこなす汎用性で知られ、戦術的規律を重んじるモウリーニョの哲学に適合する。

この補強で、レアル・マドリードは新シーズンへさらに競争力のあるチーム作りを進める。既に行われた補強は、国内と欧州でのタイトル奪還を狙うクラブの野心を示している。