驚きのニュース…シュナイダー、引退から7年ぶりにピッチに復帰

オランダサッカー界のレジェンド、ウェスレイ・シュナイデルが、かつて幸せを感じていた場所へと戻ってきた。かつてレアル・マドリード、インテル・ミラノ、アヤックスでプレーした彼は2019年に現役を引退したが、7年を経てピッチに復帰する。

スペイン紙『マルカ』によると、41歳となったシュナイダーがピッチに復帰する。その行き先は、元レアル・マドリード選手の弟であるロドニー・シュナイダーが監督を務めるオランダ4部リーグのOSM'75だ。

オランダ代表歴代最多出場記録保持者である彼は、今なお人々を熱狂させている。誰も彼の復帰を見逃すまいと、1000人以上の観客がスタジアムに詰めかけ、ピッチに再び立つ彼の姿を見守った。

「フォックス07」との試合は1-0の辛勝に終わり、シュナイダーは70分まで出場しなかった。

ウェスリーはESPNに対し、「他のクラブではこんなことはしなかっただろう。僕は家族と一緒にここにいるんだ」と語った。

この試合は多くのメディアの注目を集めたが、シュナイダーはスポットライトを気にする様子もなく、「メディアがいてもいなくても、試合は同じように楽しめた」と語った。

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この試合は物議を醸す場面もあった。アウェイチームは、4回の選手交代を行ったことを理由に、出場資格のない選手がいた可能性を理由に抗議を検討している。しかし、シュナイダーの所属する新クラブは、これはすべて誤解だったと主張している。ある交代は、選手が頭部に強い打撃を受けた後に実施されたものであり、これは規則で認められている例外だからだ。

クラブはウェスリーの加入を歓迎し、シュナイダーがチームに加わったことは大きな名誉であると述べた。

取締役のアレクサンダー・デ・モール氏は、「彼は2010年のバロンドールに値したが、それを奪われた」と語った。

ベンチからもユーモアが飛び出した。監督は、時間が足りないという選手を冗談交じりにこう言った。「もし彼がレギュラーになりたいなら、テレビの仕事は一時的に休んで、少なくとも1回はチームと一緒に練習しなければならない。それが条件だ」