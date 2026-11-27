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レアル・マドリーが、欧州5大リーグのクラブの中で試合中の走行距離が最も少ないチームとなり、フィジカル面の効率性で他を上回っていることを示した。最小限の体力消費で目的を達成する力を反映した指標と言える。

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スペイン紙『マルカ』によると、スキルコーナー社が作成し、国際スポーツ研究センターのフットボール・オブザーバトリーが公表したレポートで、欧州5大リーグのクラブの中で選手の走行距離が最も少ないのはレアル・マドリーであることが明らかになった。その数値は90分あたり1選手平均9.59kmだ。

このランキングでレアル・マドリーに続いたのは、2位のヘタフェ（9.67km）で、3位以下はセビージャ（9.78km）、マンチェスター・ユナイテッド（9.82km）と続く。リストにはこのほか、リヴァプール、チェルシー、レアル・ベティス、エヴァートンといったクラブも名を連ねている。

ピッチ上の運動量を高める競争が絶えず続く現代サッカーにおいて、この数字は意外に映るかもしれない。しかし、このデータはレアル・マドリーに激しさや力強さが欠けていることを示すものではなく、何よりもまず、体力の使い方における高い効率性を反映している。

強さの秘密

レアル・マドリーは、ピッチ上で優位に立つためにライバルほど長い距離を走る必要がない。選手たちの技術的な質、試合のリズムをコントロールする力、そして攻撃への切り替え時に生み出す大きな脅威によって、最小限の労力で局面を決着させることができるからだ。

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言い換えれば、レアル・マドリーの走行距離が少ないのは、多くの場面で相手に代わりに走ることを強いているからである。

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さらに、このデータは選手の動きの速さや爆発的なアクションを測るものではない。総走行距離が少なくても、スプリントや加速、高強度の動きの回数がより多いチームは存在し得る。

まさにここに、レアル・マドリーの優位性を示す最大の特徴の一つが表れている。前線の選手たちによる素早く鋭い動きで、試合を決める力を備えているのだ。

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存在感を示すスペイン勢

このランキングでは、走行距離が少ないチームのトップ10にラ・リーガから5クラブが入っているという注目すべき結果も明らかになった。レアル・マドリー、ヘタフェ、セビージャ、レアル・ベティス、ラージョ・バジェカーノである。

スペイン勢のこの存在感の大きさは、ラ・リーガではチーム同士が絶え間なく攻撃を応酬し、激しい運動量に頼るスタイルよりも、スペースのコントロールや戦術的な組織、ポゼッションの管理を重視するスタイルが引き続き優勢である可能性を示している。