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Goal.com
ライブ
Rian Rosendaal

翻訳者：

驚きのスタメン発表：フェイエノールト、ハジ・ムサ不在を創造的に解決

NECナイメヘン 対 フェイエノールト
NECナイメヘン
フェイエノールト
エールディビジ

ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストが、NECとのアウェーゲームに向けた先発メンバーを発表した。フェイエノールトの指揮官は、イティハド・クラブへの移籍の可能性を巡る騒動を受けてアニス・ハジ・ムサが試合メンバーから外れたため、いきなり対応を迫られている。

土曜午後、ナイメヘンのデ・ホッフェルトで行われる一戦では、チャルク・エルンストがロッテルダム勢のゴールを守る。ジヴァイロ・リードが右サイドバックに入り、ジェレマイア・セント・ジュステと渡辺剛がセンターバックのコンビを組み、ミカ・マルモルが左サイドに入る。

中盤では、ファン・ブロンクホルストはシャルル・ヴァンハウッテ、ウサマ・タルガリーヌ、ヒヴァイ・ゼヒールを起用する。これによりタルガリーヌは、ADOデン・ハーグ戦で精彩を欠いたパフォーマンスを見せたにもかかわらず、先発の座を維持した。

前線では変更が最も目立つ。アヤセ・ウエダのリールOSC移籍を受け、ナチョ・フェリが最前線のストライカーとしてチャンスを与えられ、両ウイングではガウッソウ・ディアラとルシアーノ・バレンテが支える。

当初はハジ・ムサが右ウイングで先発すると見られていたが、アルジェリア代表選手はメンバーに完全に含まれていない。『デ・テレグラーフ』によると、同選手はナイメヘン行きのチームバス出発に遅れ、その後帰宅したという。

エールディビジ
NECナイメヘン crest
NECナイメヘン
NEC
フェイエノールト crest
フェイエノールト
FEY

このため、ファン・ブロンクホルストは攻撃陣の配置を変更せざるを得なかった。ディアラが右ウイングに回り、バレンテが左サイドで先発し、デニス・ファン・エールセルによればゼヒールがトップ下の攻撃的役割を担う。

ハジ・ムサの不在は、このアタッカーを巡る移籍騒動のさなかに起きた。イティハドは金曜日に3750万ユーロのオファーを提示し、ハジ・ムサ本人もサウジアラビアへの移籍を強く望んでいるが、フェイエノールトは移籍に協力しないことを決めた。

フェイエノールトは土曜日16時30分から、NECとのアウェーゲームに臨む。

フェイエノールト予想スタメン：エルンスト；リード、セント・ジュステ、渡辺、マルモル；ヴァンハウッテ、タルガリーヌ、ゼヒール；ディアラ、フェリ、バレンテ。

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