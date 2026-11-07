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FCバルセロナでラミン・ヤマルのチームメートだったマーカス・ラッシュフォードは、10代のヤマルが今後のキャリアで偉業を成し遂げるとみている。

「これから何を成し遂げるかは分からない。でも、最終的にバロンドールを7回受賞しても驚かない」と、バルセロナへの期限付き移籍を終えてマンチェスター・ユナイテッドに復帰したラッシュフォードは、地元紙マンチェスター・イブニング・ニュースの質疑応答で語った。10月末に結果が発表された2026年の年間最優秀選手を決める投票で、ラミン・ヤマルは、受賞者のハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）とキリアン・エンバペ（レアル・マドリー）に次ぐ3位だった。

ラッシュフォードは、ラミン・ヤマルの将来に大きな期待を寄せている。「あの年齢で彼ほど才能のある選手は見たことがない。私にとって彼は、この数年でメッシのレベルに最も近づいた選手だ」と説明した。バルセロナでは、スーパースターの突然の退団後、長年にわたって後継者を探してきたが、ラッシュフォードによれば、その捜索は終わったようだ。

メッシはバロンドールを計8回受賞した最多受賞者で、最後に受賞したのは、アルゼンチン代表としてカタールでのワールドカップを制した後の2023年だった。5回受賞した永遠のライバル、クリスティアーノ・ロナウドを上回っている。2人は2008年から2023年までの時代を築き、この間、他の選手が同賞を受賞するのは例外的だった。

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ラミン・ヤマルは今シーズン、好調を維持している。バルセロナでの公式戦15試合で13ゴール、11アシストを記録した。バルセロナは夏にラッシュフォードを完全移籍で獲得せず、左ウイングにはドルトムントから獲得したカリム・アデイェミを起用した。