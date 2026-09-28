レネ・ファン・デル・ハイプは、フィルヒル・ファン・ダイクが時にオランダのジャーナリストからどのように扱われているのかに驚きを見せている。ドルドレヒト出身のこの解説者によれば、リヴァプールでのオランダ代表主将への接し方とは雲泥の差だという。

ファン・ダイクは先週、記者対応の場でファレンタイン・ドリーセンと口論になった。ドリーセンはオランダ代表のこの主力選手に対し、「不機嫌だ」と非難。これにファン・ダイクは、「いつもそんなくだらない文句ばかり聞いていられない」と返した。

「想像してみてほしい。君はプレミアリーグでプレーしていて、ウェイン・ルーニーであれギャリー・リネカーであれ、地位のあるほとんど全員から史上最高のセンターバックの一人として見られている。それなのにオランダでは、まるでアイセルメールフォーヘルスのスイーパー扱いだ。気分のいいものじゃない」と、ファン・デル・ハイプは月曜日のポッドキャストKieftJansenEgmondGijpで語っている。

司会のミシェル・ファン・エフモントもまた、オランダとイングランドでの接し方には大きな違いがあると見ている。「イングランドには、大きくて名のある新聞社の、スーツにネクタイ姿の男たちがいる。きちんとした英語で話し、必要とあれば徹底的に切り込んでくるが、それでも一定の敬意はある」

「それがオランダに来ると、ジーンズ姿の連中がだらしなく座っている。そして母親向け職業中等教育レベルの英語で、いろいろなロケットを君に向かって撃ってくるんだ」と、ファン・エフモントはオランダのスポーツジャーナリストを分析しながら嘆いた。

その後、ロブ・ヤンセンはファン・ダイクに心からの助言を送った。「何をすべきか分かるか、フィルヒル？ とにかくたくさん笑うことだ。これを完全にユーモアで受け流すんだ。でも、それができなければならない。彼の顔を見れば、すごく怒っているのが分かる。彼はとても経験豊富で、あらゆることを経験してきた。ファレンタイン（ドリーセン、編集部注）にやり返せ。こき下ろして、立場を決めて、ほかの記者にもやり返せ。そうすればオランダは笑うだろう」

ファン・デル・ハイプの見方では、それは言うほど簡単ではない。「ちょっと待ってくれ、ロブ。ファレンタインだけじゃないんだよ？ マルコ・ファン・バステンもいるし、ルート・フリットもいる。彼らはファン・ダイクを単に『リーダーではない』と片づけている。それも何年も前からだ。イングランドでは、彼はほとんど誰よりも上に祭り上げられている」