レネ・ファン・デル・ハイプは、フィルジル・ファン・ダイクが時にオランダ人記者から受ける扱いに驚きを隠せない。ドルトレヒト出身のこの評論家によれば、リヴァプールでのオランダ代表主将への接し方とは雲泥の差だという。

ファン・ダイクは先週、記者対応の場でファレンタイン・ドリーセンと言い争いになった。ドリーセンはオランダ代表のこの選手に対し、「不機嫌だ」と非難。これに対しファン・ダイクは、「いつもそんなくだらない文句ばかり聞いていられない」と言い返した。

「想像してみてほしい。プレミアリーグでプレーしていて、ウェイン・ルーニーであれギャリー・リネカーであれ、地位のあるほとんどすべての人から史上最高クラスのセンターバックの一人と見なされている。それなのにオランダでは、まるでアイセルメールフォーヘルスのストッパー扱いだ。気分のいいものではないよ」と、ファン・デル・ハイプは月曜日、ポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で語った。

司会のミシェル・ファン・エフモントも、オランダとイングランドの接し方には大きな違いがあると見ている。「イングランドには、大手の名高い新聞社の、スーツにネクタイ姿の男たちがいる。必要なら徹底的に厳しく批判もするが、きちんと礼節はある」

「それがオランダに来ると、ジーンズ姿でだらっと座った連中だ。そして中学レベルの英語で、あれこれ攻撃を浴びせてくる」と、ファン・エフモントはオランダのスポーツ記者を分析しながら嘆いた。

続いてロブ・ヤンセンが、ファン・ダイクに心からの助言を送った。「ヴィルジル、君がやるべきことは分かるか？ とにかくたくさん笑うことだ。これを完全にユーモアで受け流すんだ。ただ、それができないといけない。彼の顔を見れば、すごく怒っているのが分かる。彼はあれだけ経験豊富で、あらゆることを経験してきたんだ。ファレンタイン（ドリーセン、編集部注）にやり返せ。こき下ろして、黙らせて、ほかの記者にもやり返せ。そうすればオランダは笑うよ」

ファン・デル・ハイプの見方では、それは言うほど簡単ではない。「ちょっと待て、ロブ。相手はファレンタインだけじゃないだろう？ マルコ・ファン・バステンもいるし、ルート・フリットもいる。彼らはファン・ダイクを『リーダーではない』と切り捨てている。それも何年も前からだ。イングランドでは、彼はほとんど誰よりも上の存在として扱われているのに」