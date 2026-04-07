騒動は収まらない…イタリア人ジャーナリストがレナールの将来をめぐり物議を醸す

あるイタリア人ジャーナリストが、2026年にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップ本大会を控えたサウジアラビア代表の監督、フランス人のエルヴェ・レナール氏の去就をめぐり、物議を醸している。

報道によると、サウジアラビア代表のパフォーマンスと成績の低下に加え、レナール監督がワールドカップでのガーナ代表指揮のオファーを受けたことを受け、ワールドカップ前に解任される可能性があるとの見方が示されていた。

こうした噂は、前回の国際試合期間終了後数日で沈静化していた。同期間中、「グリーン」は親善試合でエジプト代表（0-4）とセルビア代表（1-2）に敗れていたが、イタリア人ジャーナリストのジャンルイジ・ロンガリ氏が再びこの話題を蒸し返した。

ロンガリ氏は自身の公式Xアカウントで次のようにツイートした。「サウジアラビア代表監督としてのエルヴェ・レナールの将来は依然として極めて不透明であり、彼が去る可能性は極めて高い」。

このフランス人監督は、サウジアラビア代表のファン、メディア関係者、元選手らから広範な批判にさらされており、先日のロシェン・リーグのタアウーン戦に姿を見せた際には、アル・ヒラルのファンからブーイングを浴びせられたほどだ。

なお、多くの報道では、レナール監督の後任として、モロッコ人のワリード・アル・ラクラーキ、イタリア人のシモーネ・インザーギ、ポルトガル人のジョルジェ・ジェズス、そしてサウジアラビア人のサアド・アル・シャハリといった監督の名前が挙がっている。

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