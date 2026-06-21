「騒ぎなど私たちを動揺させない」…スペインのスター選手がサウジアラビアに大勝した後、力強く反論

スペイン代表のダニー・オルモは、カーボベルデ戦の引き分けで起きたメディアの「騒ぎ」に動じず、2026年W杯第2戦でサウジアラビアを4-0で下したことを受け、チームの強さとプレッシャーへの対応力を称えた。

今大会初先発となったオルモは試合後、ミックスゾーンでこう語った。「勝てないと騒ぎは起こるが、私たちはパフォーマンスに集中し、それを証明した」。

バルセロナ所属の同選手はさらに「今日の我々は非常に強い。プレッシャーが高まっても集中力を保ち、レベルを上げて応戦する準備ができている。この強さを最後まで貫く」と語った。

大きな安堵感を覚えた

チーム全体のパフォーマンスにも満足しており、「勝てて嬉しい。第1戦で失った前向きさを取り戻し、チームは素晴らしい試合をした」と語った。

攻撃的MFとしてのポジションには「ピッチ上で居心地が良い。チームはバランスが取れている。FWの後ろでプレーするとき、スペースが狭くても快適だ。連続性を保つため、味方のために数的優位を作ろうとしている」と語った。

また、初戦後の複雑な心境についても「カーボベルデ戦の後、控えめに言っても気分は良くなかった。今日は勝たなければならず、実際に勝てたので嬉しい」と語った。

ヤマルには自信がある。

また、ワールドカップで初得点を挙げたチームメイトのラミン・ヤマルについては「何年もクラブで共にプレーしているので、彼にスペースを作るべきか、もっと連携すべきかよく分かっている」と語った。

さらに「ワールドカップ初得点を挙げた彼を祝福したい。このゴールがシリーズの始まりになればと願っている。彼とプレーするのは本当に楽しい」と語った。

オルモは、ヤマルが若いからといって特別に配慮する必要はないと語る。「もちろん気にはしているが、彼は自分で立ち回れる。若いながら謙虚で、やるべきことを理解している。努力家だ。このレベルに戻ってきてくれて嬉しいし、もっとチームに貢献してくれると信じている」。

フェラン、得点に近づく

また、ゴール前で好機を逃したフェラン・トーリスについても「フォワードにとって得点は大きな支えだが、彼は良いパフォーマンスを見せている。意欲的で活力もある」と擁護した。 ゴールは生まれなかったが、得点は目前だ。彼はチームに多くをもたらし、この大会でも活躍してくれるだろう」

オルモは「私たちは常に自信を持っており、今日のピッチでそのレベルを示した」と結んだ。

この勝利でスペインは暫定首位（勝ち点4）となり、第3節のウルグアイ戦へ臨む。結果次第でベスト32進出が決まる。