騒ぎだけ…ムバッピの驚異的なシーズンは、トロフィーなしに幕を閉じた！

レアル・マドリードとフランス代表のスター、キリアン・エムバペは、60年ぶりの快挙を達成したものの、喜びは苦く染みた。2026年W杯、 UEFAチャンピオンズリーグ、ラ・リーガでも得点王になった。しかし3大会とも優勝できなかった。この記録を達成したのは、1966年のポルトガル伝説的選手エウゼビオ以来2人目だ。

今季はレアル・マドリードで44試合42得点を記録し、ラ・リーガでは25ゴールで得点王に輝いた。 UEFAチャンピオンズリーグでも15得点で得点王になったが、リーグ戦は2位、CLは準々決勝敗退でタイトルを逃した。

代表でもキャプテンとしてW杯10得点を挙げ、決勝でスペインに0－1で敗れたアルゼンチンのメッシを2ゴール上回った。 しかしフランスは準決勝でイングランドに敗れ、ムバッペは個人として目覚ましい活躍を見せたものの、タイトルを得られず大会を終えた。

ムバッピ、ミュラーの記録に並ぶ

1大会10ゴールは1970年大会のゲルト・ミュラーに並ぶ記録で、ムバッペは史上2人目の達成者となった。 なお、大会最多記録は1958年に13得点を挙げたフランス代表ジュスト・フォンテーヌが保持している。

通算22得点でメッシ（21得点）をわずかに上回り、歴代得点王の座を維持した。世代を超えた2人のレジェンドによる歴史的な競争は続く。

2大会連続の得点王

ムバッペが大会得点王になるのは2大会連続。カタール大会でも8得点を挙げたが、決勝ではフランスがPK戦の末アルゼンチンに敗れた。 2018年大会では4得点を挙げたが、6得点をマークしたハリー・ケインにゴールデンブーツ賞を譲った。

60年ぶりにエウゼビオの偉業が再現された。

ムバッペは、同一年でW杯、CL、国内リーグの得点王になりながら、いずれの大会でも優勝できなかった史上2人目の選手となった。1人目は1966年W杯で9得点を挙げたベンフィカのエウゼビオだ。 また、レアル・マドリードが制したチャンピオンズリーグでは7ゴール、スポルティング・リスボンが優勝したポルトガルリーグでは25ゴールを記録した。