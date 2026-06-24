「馬鹿げた考え」…ノルウェーのサポーターが「ヴァイキング」からの離脱で物議を醸す

2026年ワールドカップ中、ノルウェーのサポーター1人が話題になった。彼はバイキングの伝統に由来する「パドル・セレブレーション」に参加せず、「馬鹿げたアイデア」と批判した。

ノルウェーがセネガルに3－2で勝った試合中、テレビカメラはエミル・アニルシュ・ラピンというファンが、周囲が代表チームの32強進出を祝って一斉に漕ぎ動作を行う中、席に座ったまま無反応な姿を捉えた。

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イラン代表監督は「W杯で不公平な扱いを受けている。エジプト戦は例外になるだろう」と語った。

ノルウェーのNRK解説者はカメラがラピンに近づいた際、「この試合に参加したくない人がいるようだ」と語ったとロイターが伝えた。

一方、ラピンは『ヴェルデンス・ジャン』紙に「罵声は最初から馬鹿げたアイデアだ。気に入らなかった。人々が罵声を浴びせ始めると、私は座ったままだった」と語った。

それでもラピンは、この漕ぎ動作がアイスランドのサポーターや過去の大会で響いた「雷鳴のような声」を連想させると語った。また、動作自体は歴史的に正確ではなく、ヴァイキングの長船は主に帆で航行していたと指摘した。

「自分の意見は曲げない。今後も漕ぎ動作はしない。もし突然始めればテレビにすぐ映るし、一度始めたら最後までやらないといけない」と語った。



