香水大手コティ、パウンドランドでの香水販売を巡るベッカムの4100万ドル訴訟に反論

共有 GOALをGoogleでフォロー

サー・デイビッド・ベッカムは、自身の名を冠した香水が格安店やガソリンスタンドで販売されていたことを巡り、コティと法廷で争っている。ベッカムのブランド管理会社は少なくとも4100万ドルの損害賠償を求めているが、香水大手はすべての主張を否定して訴えの棄却を求め、争いの本質は競合企業への早期移行にあると主張している。

広告

ベッカムのブランド管理会社がコティを提訴

サー・デイビッド・ベッカム は、自身の名を冠した香水が格安店やガソリンスタンドで販売されていたことを巡り、その販売を手がけるコティと法廷で争っている。『The Athletic』が報じたところによると、裁判資料には、自身のオードトワレとオードパルファムが特売品売り場に並ぶのを目にしたベッカムの「衝撃と落胆」が記されている。

ニューヨークで起こされた訴訟の原告は、ロンドンを拠点とするDBベンチャーズだ。同社は、インテル・マイアミの会長兼共同オーナーであるベッカムが、自身の肖像権や事業上の提携を管理するために設立した。DBベンチャーズは「4100万ドル以上」の補償と損害賠償を求めるとともに、契約の解除を要求している。

パウンドランドでの販売は「自暴自棄と強欲」と主張

DBベンチャーズは、51歳の元マンチェスター・ユナイテッドおよびイングランド代表スターを「スポーツ、ファッション、ビジネス界で最も象徴的かつ影響力のある人物の一人」と表現し、その「高級なイメージ」は数十年かけて「慎重に築き上げられた」としている。同社の裁判資料には、こう記されている。「コティはデイビッド・ベッカムの香水を格安小売店パウンドランドを通じて流通させ、商品を1ドルショップ並みの価格で販売できるようにし、デイビッド・ベッカムのブランドを安価な割引商品と結び付けた」

同社は、推定2420万ドル（1820万ポンド）相当の商品が「承認されていない流通経路を通じ、清算処分並みの値引き価格で」販売されたと主張。「なぜこんなことが起き得たのか。自暴自棄と強欲だ」と問いかけている。また、監査によってコティが純売上高を1億2300万ドル（9300万ポンド）過少報告し、その結果、同社が受け取るロイヤルティーが600万ドル（450万ポンド）減ったことが判明したとも述べている。

広告 広告

コティは主張を否定し、訴えの棄却を要求

コティはすべての主張を否定し、訴えを「全面的に棄却」するよう求める申し立てをニューヨーク州最高裁判所に行った。同社は、この訴訟がニューヨークで不適切に起こされたと主張。無許可のマーケティング活動は直ちに対処した一度限りの事案だったとし、契約違反も否定している。「これはデイビッド・ベッカムのブランドを守るためではない」と述べた。

Related Topics

コティは、DBベンチャーズがすでに自社の競合企業の1社と契約を結んでおり、裁判所を利用して「契約からの早期離脱を作り出そう」としていると主張する。同社の弁護士は「主張されている損害額は、未完了の監査から推計されたものであり、まったくの憶測だ」と付け加えた。さらに「完了していない監査の途中で確認されたとされる不一致は、違反を示すものではない」と述べている。

ベッカムの香水を巡る争い、今後は？

ニューヨーク州最高裁判所は今後、訴訟を続行するかどうかを判断する。コティはベッカムの名を冠した香水45種類を製造しているが、ベッカムの名前の権利を保有するオーセンティック・ブランズ・グループが新たに契約を結んだことにより、2027年1月からはインターパルファムがライセンスを保有する。

広告

コティは、今回の請求は現行契約が2028年に満了する前に競合企業へ移るという「商業上の決定を前倒しする」ためのものだと主張している。