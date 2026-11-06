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トム・ビショフは今季ここまで、バイエルンでヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パヴロヴィッチの頼れる代役であることを証明してきた。あるいは、それ以上の存在なのか？

トム・ビショフが巧みなパスと優れたシュート技術を備えていることは、以前から知られていた。だが21歳のビショフは今、最高峰の舞台で初めて闘争心も証明した。相手は、トーマス・ミュラーがかつて「欧州サッカー界で最も荒っぽい連中」と評したアトレティコ・マドリーだった。

火曜日のバイエルンによるアトレティコ戦の2-0の勝利で、ビショフは軽い不調を抱えるアレクサンダル・パヴロヴィッチに代わり、やや意外にも先発メンバーに入った。そしてヨシュア・キミッヒと並んでプレーし、全体として見事に成熟したパフォーマンスを見せた。

ビショフはいつも通り安定したボール扱いを見せ、ブロックされたミドルシュートはレナート・カールの先制点につながった。特に目を引いたのは、ボールを持たない場面での働きだ。統計サイトWhoScored によると、ビショフはタックルを6回成功させ、今季のチャンピオンズリーグで最多記録を樹立した。何度かボールを奪って好機の起点にもなった。デュエル勝率78％も非常に高い数字だった。

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マドリードでのパフォーマンスは、バイエルンで目覚ましい成長を遂げてきたビショフにとって、現時点での頂点だ。今では、名目上のレギュラーである守備的MFのキミッヒとパヴロヴィッチに代わる、頼れる選択肢として定着した。さらには中盤中央の定位置争いにも加わるかもしれない。これにより、スポーツ担当役員のマックス・エベールら強化部門首脳陣の賭けも実を結びつつある。

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バイエルンでレオン・ゴレツカの役割を引き継いだトム・ビショフ

ビショフは2025年、TSGホッフェンハイムから移籍金なしでミュンヘンへ移った。加入1年目は複数のポジションをこなせる選手としてチームに定着。本職の中盤中央ではなく、主に守備的なサイドのポジションで起用された。総出場時間1,655分のうち、中央でのプレーはわずか271分。当時はレオン・ゴレツカがキミッヒとパヴロヴィッチの第一の代役を務めていた。

ゴレツカは夏に移籍金なしでバイエルンを去った。外部から後任を獲得すべきだという声もあったが、首脳陣はそうせずにビショフを信頼し、地位を示すささやかな象徴としてゴレツカの背番号8まで託した。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「我々は彼に大きな期待と信頼を寄せている。彼にはその準備ができており、しっかりと役割を担えるようになると確信している」と語った。「トムには、バイエルンで次のステップに進む準備ができている」

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元ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンがワールドカップのメンバーに選ばなかったため、公式の練習開始日に参加した実績ある選手のうち、コンディションに問題がなかったのはビショフだけだった。それに応じてプレシーズンの準備も順調に進み、ビショフはその期間に大きく評価を高めた選手の一人となった。

IMAGO

アーセナルとの引き分け後、スティーヴン・ジェラードがビショフとパヴロヴィッチを絶賛

昨季とは異なり、ビショフは夏以降、中盤中央でのみ起用されている。これまでの公式戦15試合のうち7試合で、そのポジションで先発した。キミッヒとパヴロヴィッチが万全でないことから、最近は出場時間が急増。直近5試合のうち4試合で先発の機会を得た。

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ビショフは2週間前、前年度のファイナリストであるアーセナルと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの一戦でも、最高レベルで通用することを証明した。このときは父親の死により欠場したキミッヒに代わって先発。パヴロヴィッチと並んだビショフのプレーは、今回のアトレティコ戦ほど目立つものではなかったが、それでも2人は注目を集めた。

今世紀を代表する中盤の選手の一人であるスティーヴン・ジェラードは、テレビ解説者として称賛した。「今夜は2人に本当に感銘を受けた。これほど重要な試合で、傑出したプレーを見せた」

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キミッヒ、パヴロヴィッチ、ビショフはドイツ代表でも競争

過密日程のため、キミッヒ、パヴロヴィッチ、ビショフの3人は今季、いずれも今後多くの出場時間を得るだろう。ただ、次の重要な試合で誰が優先されるかは興味深い。パヴロヴィッチは当面、まだやや不調だ。暫定監督のアーロン・ダンクスによれば、パヴロヴィッチについては「日ごとに様子を見る」必要があるという。そのため、土曜日（15時30分）のFSVマインツ05戦でも、キミッヒとビショフが再び先発するかもしれない。

その後、3人の競争は別のユニフォームを着て続く。全員がドイツ代表のメンバーに入っており、そこでも出場時間を争っている。前回の代表活動では、まず主将のキミッヒが期待を裏切る一方、予定されていたメンバー変更の後にパヴロヴィッチとビショフが活躍した。バイエルンとは異なり、ユルゲン・クロップの4-3-3システムでは理論上、2人が一緒にプレーすることもできる。ただ、その場合はフロリアン・ヴィルツとフェリックス・ヌメチャの居場所がなくなる。