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Nino Duit
翻訳者：

首脳陣の賭けが奏功。バイエルンの注目すべき進展がアトレティコ戦でひとまずの頂点に

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トム・ビショフは今季ここまで、バイエルン・ミュンヘンでヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロビッチの頼れる代役として力を示してきた。それ以上の存在になりつつあるのか？

トム・ビショフが巧みなパスワークと優れたシュート技術を備えていることは、以前から知られていた。だが、21歳のMFは今回、最高峰の舞台で初めて闘争心も証明した。相手は、かつてトーマス・ミュラーが「欧州サッカー界で最も手に負えない連中」と評したアトレティコ・マドリーだった。

火曜日に行われたバイエルンのアトレティコ戦での2-0の勝利では、軽い不調を抱えるアレクサンダル・パブロビッチに代わり、ビショフがやや意外にも先発に抜擢された。そしてヨシュア・キミッヒの隣で、総じて印象的なほど成熟したプレーを見せた。

ビショフは持ち前のボールキープのうまさを発揮。さらに、ブロックされた自身のミドルシュートが、レナート・カールの先制点につながった。特に目立ったのは、守備での働きだ。統計サイト『WhoScored 』によると、ビショフはタックルを6回成功させ、今季チャンピオンズリーグの最多記録を樹立。ボール奪取から好機につながる攻撃を何度も始めた。デュエル勝率78％も非常に高い数字だった。

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マドリードでのビショフの活躍は、バイエルンで見せてきた目覚ましい成長の、現時点での頂点だ。今や、先発の座を確保している守備的MFのキミッヒとパブロビッチに代わる、頼れる選択肢として定着した。中央の中盤でのレギュラー争いにも加わるかもしれない。そうなれば、スポーツ担当取締役マックス・エベールら強化部門幹部の賭けも実を結ぶことになる。

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トム・ビショフ、バイエルンでレオン・ゴレツカの役割を引き継ぐ

ビショフは2025年、TSGホッフェンハイムから移籍金なしでミュンヘンへ加入した。1年目は複数のポジションをこなせる戦力として定着。本職の中央の中盤ではなく、主に守備的なサイドのポジションで起用された。合計1655分の出場時間のうち、中央でプレーしたのはわずか271分。当時、キミッヒとパブロビッチの第1の代役はレオン・ゴレツカだった。

ゴレツカは夏に移籍金なしでバイエルンを退団した。一部から外部の選手を後釜として獲得すべきとの声が上がったが、クラブ首脳陣はビショフを信頼。立場を示す小さな象徴として、ゴレツカが着けていた背番号8まで託した。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「我々は彼に大きな期待と信頼を寄せている。彼にはその準備ができており、しっかりと役割に適応していくと確信している」と語った。「トムにはバイエルンで次のステップに進む準備ができている」

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前ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンがワールドカップのメンバーに選ばなかったため、ビショフはチームの公式な練習開始時、実績があり、かつ万全の状態にある唯一のプロ選手だった。それもあってプレシーズンは順調に進み、ビショフはその大きな勝者の一人となった。

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アーセナルとの引き分け後、スティーブン・ジェラードがビショフとパブロビッチを絶賛

昨季とは異なり、ビショフは夏以降、中央の中盤でのみ起用されている。ここまでの公式戦15試合のうち、7試合で同ポジションの先発を務めた。キミッヒとパブロビッチが万全ではなかったことから、最近は出場時間が急増し、直近5試合のうち4試合で先発した。

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ビショフは2週間前、前年度ファイナリストのアーセナルと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの一戦でも、最高レベルで通用することを証明している。このときは父親の死去により欠場したキミッヒに代わって先発。パブロビッチの隣でプレーしたビショフは、今回のアトレティコ戦ほど目立ちはしなかったものの、2人はそれでも話題をさらった。

今世紀を代表する中盤の選手の一人でもあるスティーブン・ジェラードは、テレビ解説者としてこう絶賛した。「今夜、あの2人には本当に感銘を受けた。これほど重要な試合で、傑出したプレーを見せた」

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キミッヒ、パブロビッチ、ビショフはドイツ代表でも競争

過密日程を考えれば、キミッヒ、パブロビッチ、ビショフはいずれも今季、今後も多くの出場時間を得るだろう。ただ、次のビッグマッチで誰が優先されるかは注目される。パブロビッチはひとまず、まだ万全ではない。暫定監督のアーロン・ダンクスによれば、状態は「日ごとに見極める」必要があるという。土曜日（15時30分）のFSVマインツ05戦でも、キミッヒとビショフが再び先発するかもしれない。

その後、3人の競争は別のユニフォームを着て続く。全員がドイツ代表メンバーに名を連ねており、そこでも出場時間を争う。前回の代表活動期間には、まずキャプテンのキミッヒが期待外れの出来に終わった一方、予定されていたメンバー変更の後にパブロビッチとビショフが躍動した。バイエルンとは異なり、ユルゲン・クロップの4-3-3では理論上、2人が同時にプレーすることもできる。ただし、その場合はフロリアン・ヴィルツとフェリックス・ヌメチャの居場所がなくなる。