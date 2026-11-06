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トム・ビショフは今季ここまで、バイエルン・ミュンヘンでヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロビッチの頼れる代役として力を示してきた。それ以上の存在になりつつあるのか？

トム・ビショフが巧みなパスワークと優れたシュート技術を備えていることは、以前から知られていた。だが、21歳のMFは今回、最高峰の舞台で初めて闘争心も証明した。相手は、かつてトーマス・ミュラーが「欧州サッカー界で最も手に負えない連中」と評したアトレティコ・マドリーだった。

火曜日に行われたバイエルンのアトレティコ戦での2-0の勝利では、軽い不調を抱えるアレクサンダル・パブロビッチに代わり、ビショフがやや意外にも先発に抜擢された。そしてヨシュア・キミッヒの隣で、総じて印象的なほど成熟したプレーを見せた。

ビショフは持ち前のボールキープのうまさを発揮。さらに、ブロックされた自身のミドルシュートが、レナート・カールの先制点につながった。特に目立ったのは、守備での働きだ。統計サイト『WhoScored 』によると、ビショフはタックルを6回成功させ、今季チャンピオンズリーグの最多記録を樹立。ボール奪取から好機につながる攻撃を何度も始めた。デュエル勝率78％も非常に高い数字だった。

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マドリードでのビショフの活躍は、バイエルンで見せてきた目覚ましい成長の、現時点での頂点だ。今や、先発の座を確保している守備的MFのキミッヒとパブロビッチに代わる、頼れる選択肢として定着した。中央の中盤でのレギュラー争いにも加わるかもしれない。そうなれば、スポーツ担当取締役マックス・エベールら強化部門幹部の賭けも実を結ぶことになる。

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トム・ビショフ、バイエルンでレオン・ゴレツカの役割を引き継ぐ

ビショフは2025年、TSGホッフェンハイムから移籍金なしでミュンヘンへ加入した。1年目は複数のポジションをこなせる戦力として定着。本職の中央の中盤ではなく、主に守備的なサイドのポジションで起用された。合計1655分の出場時間のうち、中央でプレーしたのはわずか271分。当時、キミッヒとパブロビッチの第1の代役はレオン・ゴレツカだった。

ゴレツカは夏に移籍金なしでバイエルンを退団した。一部から外部の選手を後釜として獲得すべきとの声が上がったが、クラブ首脳陣はビショフを信頼。立場を示す小さな象徴として、ゴレツカが着けていた背番号8まで託した。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「我々は彼に大きな期待と信頼を寄せている。彼にはその準備ができており、しっかりと役割に適応していくと確信している」と語った。「トムにはバイエルンで次のステップに進む準備ができている」

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前ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンがワールドカップのメンバーに選ばなかったため、ビショフはチームの公式な練習開始時、実績があり、かつ万全の状態にある唯一のプロ選手だった。それもあってプレシーズンは順調に進み、ビショフはその大きな勝者の一人となった。

IMAGO

アーセナルとの引き分け後、スティーブン・ジェラードがビショフとパブロビッチを絶賛

昨季とは異なり、ビショフは夏以降、中央の中盤でのみ起用されている。ここまでの公式戦15試合のうち、7試合で同ポジションの先発を務めた。キミッヒとパブロビッチが万全ではなかったことから、最近は出場時間が急増し、直近5試合のうち4試合で先発した。

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ビショフは2週間前、前年度ファイナリストのアーセナルと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの一戦でも、最高レベルで通用することを証明している。このときは父親の死去により欠場したキミッヒに代わって先発。パブロビッチの隣でプレーしたビショフは、今回のアトレティコ戦ほど目立ちはしなかったものの、2人はそれでも話題をさらった。

今世紀を代表する中盤の選手の一人でもあるスティーブン・ジェラードは、テレビ解説者としてこう絶賛した。「今夜、あの2人には本当に感銘を受けた。これほど重要な試合で、傑出したプレーを見せた」

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キミッヒ、パブロビッチ、ビショフはドイツ代表でも競争

過密日程を考えれば、キミッヒ、パブロビッチ、ビショフはいずれも今季、今後も多くの出場時間を得るだろう。ただ、次のビッグマッチで誰が優先されるかは注目される。パブロビッチはひとまず、まだ万全ではない。暫定監督のアーロン・ダンクスによれば、状態は「日ごとに見極める」必要があるという。土曜日（15時30分）のFSVマインツ05戦でも、キミッヒとビショフが再び先発するかもしれない。

その後、3人の競争は別のユニフォームを着て続く。全員がドイツ代表メンバーに名を連ねており、そこでも出場時間を争う。前回の代表活動期間には、まずキャプテンのキミッヒが期待外れの出来に終わった一方、予定されていたメンバー変更の後にパブロビッチとビショフが躍動した。バイエルンとは異なり、ユルゲン・クロップの4-3-3では理論上、2人が同時にプレーすることもできる。ただし、その場合はフロリアン・ヴィルツとフェリックス・ヌメチャの居場所がなくなる。