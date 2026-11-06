トム・ビショフが巧みなパスワークと優れたシュート技術を備えていることは、以前から知られていた。だが21歳のビショフは今回、最高峰の舞台で初めて闘争心も証明した。その相手は、かつてトーマス・ミュラーが「欧州サッカー界で最大の荒くれ者たち」と評したアトレティコ・マドリーだった。

火曜日のバイエルン・ミュンヘンがアトレティコに2-0で勝利した試合で、ビショフは軽い不調を抱えるアレクサンダル・パブロヴィッチに代わり、やや意外な形で先発に抜擢された。そしてヨシュア・キミッヒと並んでプレーし、全体を通して見事な成熟ぶりを見せた。

ビショフはいつも通りのボール保持の安定感を示し、ブロックされた自身のミドルシュートがレナート・カールの先制点につながった。だが、とりわけ目を引いたのは守備での働きだ。統計サイトWhoScored によると、ビショフはタックルを6回成功させ、今季のチャンピオンズリーグでの最多記録を樹立した。ボール奪取から好機を生み出す場面もあり、デュエル勝率78％も非常に高かった。

マドリードでのビショフのパフォーマンスは、バイエルンでの目覚ましい成長における現時点での頂点と言える。今では、守備的MFのレギュラーと目されるキミッヒとパブロヴィッチに代わる、信頼できる選択肢としての地位を確立した。ビショフ自身が中盤中央の定位置争いに加わる可能性すらある。これにより、スポーツ担当取締役マックス・エーベルら強化部門首脳陣の賭けも、特に実を結びつつある。

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バイエルンでレオン・ゴレツカの役割を引き継いだトム・ビショフ

ビショフは2025年、TSGホッフェンハイムから移籍金なしでミュンヘンに加入した。最初のシーズンには、複数のポジションをこなせるチームの一員として地位を築いた。得意とする中盤中央ではなく、主に守備的なサイドのポジションで起用され、総出場時間1655分のうち中央でプレーしたのはわずか271分だった。そのポジションでは、ゴレツカがキミッヒとパブロヴィッチに次ぐ第一の選択肢だった。

ゴレツカは夏に移籍金なしでバイエルンを去った。クラブ首脳陣は、一部から求められていた外部からの後任獲得ではなく、ビショフを信頼する道を選んだ。立場の変化を示すささやかな象徴として、ゴレツカの背番号8も託した。「我々は彼に大きな期待と信頼を寄せている。彼にはその準備ができており、しっかりと役割を担えるようになると確信している」とスポーツディレクターのクリストフ・フロイントは語った。「トムにはバイエルンで次のステップに進む準備ができている」

前ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンがワールドカップのメンバーに選ばなかったため、公式の練習開始日に参加した、実績がありコンディションにも問題のないプロ選手はビショフだけだった。その後のプレシーズンは順調に進み、ビショフは大きく評価を高めた選手の一人となった。

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アーセナル戦のドロー後、スティーヴン・ジェラードがビショフとパブロヴィッチを絶賛

昨季とは異なり、ビショフは夏以降、中盤中央でのみ起用されている。ここまでの公式戦15試合のうち7試合で、その位置で先発した。キミッヒとパブロヴィッチの体調不良もあって、最近は出場時間が急増。直近5試合のうち4試合で先発の機会を得ている。

ビショフは2週間前、前シーズンの決勝進出チームであるアーセナルと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの試合でも、最高レベルで通用することを証明していた。このときは父親の死により欠場したキミッヒに代わって先発。パブロヴィッチと並んだビショフのプレーは、今回のアトレティコ戦ほど目立つものではなかったが、2人はそれでも話題を集めた。

今世紀屈指のMFの一人であるスティーヴン・ジェラードは、テレビ解説者としてこう絶賛した。「今夜の2人には本当に感銘を受けた。これほど重要な試合で、傑出したプレーを見せた」

キミッヒ、パブロヴィッチ、ビショフはドイツ代表でも競争

過密日程を踏まえれば、キミッヒ、パブロヴィッチ、ビショフの3人はいずれも今季、今後も多くの出場時間を得るだろう。ただ、次のビッグマッチで誰が優先的に起用されるかは注目される。パブロヴィッチは今もやや万全ではない。暫定監督のアーロン・ダンクスによれば、パブロヴィッチについては「日々様子を見る」必要があるという。そのため、土曜日のFSVマインツ05戦（15時30分開始）でも、キミッヒとビショフが再び先発するかもしれない。

その後、3人の競争は別のユニフォームを着て続く。全員がドイツ代表のメンバーに名を連ねており、そこでも出場時間を争う。前回の代表活動期間には、まずキャプテンのキミッヒが期待に応えられず、その後、予定されていたメンバー変更を経てパブロヴィッチとビショフが活躍した。バイエルンとは異なり、ユルゲン・クロップの4-3-3システムでは、理論上は3人が同時にプレーすることもできる。だが、その場合はフロリアン・ヴィルツとフェリックス・ヌメチャの入る場所がなくなる。