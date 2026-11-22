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バイエルン・ミュンヘンがブンデスリーガの頂上対決で王者アルバ・ベルリンを敵地で下し、首位の座を固めた。

世界王者であり欧州王者でもあるヨハネス・ティーマンが首都ベルリンに帰還した一戦で、アントン・ガベル監督率いるチームは日曜日に90-79（46-43）で勝利。9月末の前回対戦でも95-61と大勝しており、今季アルバから2勝目を挙げた。

バイエルンではヨハネス・フォイトマンが19得点でチーム最多。アルバのジョーダン・フォードは16得点を記録した。バイエルンは9勝1敗で引き続き首位に立つ。昨季の決勝で宿敵バイエルンから驚きの優勝を奪い取ったアルバは、5勝5敗で中位につけている。

アルバのフォワード、ジョー・ウィースカンプはDynで「シーズンは長く、まだ多くの試合が残っている」と語り、開幕からの苦戦にも前向きな姿勢を示した。「本当に良いチーム」を相手に、ベルリンは「攻撃でミスが多すぎた」と振り返っている。

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ガベル監督率いるチームは次に、火曜日（20時開始／MagentaTV）のユーロリーグでマッカビ・テルアビブと対戦し、その後は代表戦による中断期間に入る。バイエルンの代表選手オスカー・ダ・シルバ、ユストゥス・ホラッツ、アンドレアス・オブストは、アルバのマルテ・デロウ、ジャック・カイル、ヨナス・マティセックとともに、ワールドカップ予選で2027年カタール大会の本大会出場権獲得を目指す。

試合前には、アルバの元主将ティーマンの帰還が注目を集めていた。日本で2年間を過ごした後、今夏にミュンヘンへ移籍したティーマンは、選手紹介でブーイングではなく大きな拍手を受けた。しかし、得点は1点にとどまった。オストバーンホーフ駅近くの満員のアリーナには1万4500人が詰めかけ、輝きを放ったのは別の選手たちだった。

バイエルンのオブストが序盤に3ポイントシュートを2本決めたが、アルバも力強く応戦した。ベルリンのチームはゴール下を固め、攻撃でも着実に得点を重ねた。それでも、開始8分でセンターのオースティン・ワイリーが3つのファウルを記録したバイエルンは、第2クォーターに入って初めて大きくリードを広げた。

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この時間帯のバイエルンは、とりわけ3ポイントラインの外から止められなかった。フォイトマンは長距離シュートやミドルレンジ、ダンクで見せ場をつくった。さらにシューターのオブストが立て続けに3ポイントシュートを2本決め、バイエルンは13点差までリードを広げた（43-30）。しかしアルバも13-3の反撃を見せ、前半終了までに点差を縮めた。

後半に入ると、バイエルンはアルバの反撃にすぐさま応えた。主に司令塔ロカス・ヨクバイティスと主将ウラジミール・ルチッチの活躍で17-4のランを見せ、再び大きくリードした（63-47）。最終クォーターもバイエルンがリードを守り切った。