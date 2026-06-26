首位争いの行方は？ ディシャン監督、フランス対ノルウェー戦を欠場

母の死去とW杯グループ1首位争いの狭間で揺れるディディエ・デシャン。

アシスタントコーチのジェイ・ステファンが暫定的に指揮を執るが、ディシャン監督が舞台裏からどこまで影響を与えられるのかは不明だ。

火曜日のイラク戦勝利後、89歳で母ジネットが亡くなったという知らせを受け、ディシャン監督は急きょ米国を離脱。ノルウェー戦の前日会見にはステファンが代理で臨んだ。

ディシャン監督は、首位争いとベスト32進出を左右するノルウェー戦を欠場する。不在の間、ベテランのアシスタントコーチ、ジェイ・ステファンがチームを指揮し、指示を伝える。

葬儀の日まで連絡は途絶えなかった。

喪中にもかかわらず、ディシャンとスタッフは連絡を絶たず、ステファンは記者会見で涙ながらに語った。「私の心はディディエと家族と共にあります。直前まで話し、明日も葬儀の合間に連絡を取るでしょう。通常通り進めるよう努めます」。

ディシャン監督は金曜夜から土曜朝にかけて米国に戻る予定だ。

ディシャン監督は首位通過に強いこだわりを示しており、ステファンは「ディディエは他の選手たちと同様に1位を狙っている。ロジスティクスの条件が全く異なるからだ」と説明した。2位になると移動時間が長くなり、スケジュールや気温の面でも厳しい状況に直面する。