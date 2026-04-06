首位を走る…脅威にさらされながらアトレティコ戦に臨むバルセロナの4選手

バルセロナの選手4人が、来週水曜日に開催されるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のアトレティコ・マドリード戦に、出場停止の危機を抱えて臨むことになる。

両チームは「スポティファイ・カンプ・ノウ」で第1戦を行い、その後、4月14日にアトレティコの本拠地「リオ・アイレ・メトロポリターノ」で第2戦が行われる。

スペイン紙『AS』によると、バルセロナのマルク・カサド、フェルミン・ロペス、ジェラール・マルティン、ラミン・ヤマルの4選手は、アトレティコ・マドリードとの第2戦出場停止まであと1枚のイエローカードという状況にある。

一方、アトレティコ・マドリードの陣容には、バルセロナ戦で出場停止の危機にある7人の選手が名を連ねている。その顔ぶれは、パイニャ、ル・ノルマン、クレマン・ランジェ、ヨレンテ、マルク・ポベル、ロジェリ、ジュリアーノ・シメオネだ。

なお、先週土曜日のラ・リーガ第30節では、バルセロナがアトレティコ・マドリードに2-1で勝利している。



関連記事：

動画…アトレティコ・マドリードのサポーターがヤマルに「お前は醜すぎる…モロッコに帰れ」

と罵倒。チェズニーがヤマルを皮肉たっぷりに真似て大爆笑…ラミンの意外な反応