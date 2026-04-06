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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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首位を走る…脅威にさらされながらアトレティコ戦に臨むバルセロナの4選手

ラミン・ヤマル
ハンジ・フリック
F. Lopez
G. Martin
M. Casado
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フリック監督は欧州の舞台で重要な戦力を失うことになるのだろうか？

バルセロナの選手4人が、来週水曜日に開催されるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のアトレティコ・マドリード戦に、出場停止の危機を抱えて臨むことになる。

両チームは「スポティファイ・カンプ・ノウ」で第1戦を行い、その後、4月14日にアトレティコの本拠地「リオ・アイレ・メトロポリターノ」で第2戦が行われる。

スペイン紙『AS』によると、バルセロナのマルク・カサド、フェルミン・ロペス、ジェラール・マルティン、ラミン・ヤマルの4選手は、アトレティコ・マドリードとの第2戦出場停止まであと1枚のイエローカードという状況にある。

一方、アトレティコ・マドリードの陣容には、バルセロナ戦で出場停止の危機にある7人の選手が名を連ねている。その顔ぶれは、パイニャ、ル・ノルマン、クレマン・ランジェ、ヨレンテ、マルク・ポベル、ロジェリ、ジュリアーノ・シメオネだ。

なお、先週土曜日のラ・リーガ第30節では、バルセロナがアトレティコ・マドリードに2-1で勝利している。

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