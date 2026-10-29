首位と最下位が激突！パリ・サンジェルマンは首位固め、ル・アーヴルは残留を懸けて戦う

共有 GOALをGoogleでフォロー

パリ・サンジェルマンはリーグ・アンでの5連勝をさらに伸ばすべく、金曜夜にスタッド・オセアンへ乗り込む。ルイス・エンリケ監督は、最下位ル・アーヴルとの対戦を前に選手たちへ油断しないよう警告した。

広告

王者、スタッド・オセアンでさらなる勢いをつかめるか

リーグ・アン首位のパリ・サンジェルマン（PSG）は金曜夜、敵地スタッド・オセアンで最下位ル・アーヴルと対戦する。ルイス・エンリケ監督率いるPSGは、チャンピオンズリーグでのバルセロナ戦の4-2の勝利、リーグ戦でのリヨン戦の2-0の勝利を含め、公式戦5連勝でこの一戦に臨む。

PSGは8試合で勝ち点17を獲得し、リーグ・アンの首位に立っている。

一方、ホームのル・アーヴルはマルセイユとの激戦に3-4で敗れ、未勝利のまま最下位に沈んでいる。

エンリケ監督、未勝利の相手にも警戒を強める

試合前の記者会見で、エンリケ監督は選手たちがディディエ・ディガール監督率いる相手を侮ることはないと強調した。「首位にいることは、勝ち続けるための励みになる」と語った。

広告 広告

「これまで格下と見なされるチームと対戦するたびに、我々は苦しんできた。我々が首位で相手が最下位でも、対処が難しい場面はあるだろう」

Related Topics

「我々にとって試練であり、挑戦だ……。相手はセンターフォワードとウイングを使って我々を苦しめる」とスペイン人指揮官は付け加えた。

敵地での一戦を前に、負傷者続出で選手層が試される

PSGは相次ぐ負傷離脱への対応を迫られている。なかでもクヴィチャ・クヴァラツヘリアはバルセロナ戦で前十字靭帯を損傷し、今季絶望となった。DFマルキーニョスも太ももの問題で欠場するが、エンリケ監督は緊急補強を否定した。

広告

ル・アーヴルも負傷者を多く抱え、ステファン・ザガドゥ、リオネル・ムパシ＝ンザウ、ティモテ・ペンベレ、エリアス・イェレルトがいずれも離脱している。

エンリケ監督は選手のローテーションに言及し、セニー・マユルやミカ・ゴッツといった控え選手が最近の試合で役割を果たしたことを称賛した。

広告

激しさを増す優勝争い、PSGは勝ち点3を狙う

PSGが敵地でル・アーヴルに勝利すれば、リーグ・アン首位の座を固められる。

王者は2位レンヌとの差を広げてから、再び欧州での戦いに集中することを目指す。

広告

スタッド・オセアンでのキックオフは金曜夕方を予定している。