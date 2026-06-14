アルゼンチン政府は、今夏米国で開催される2026年ワールドカップで、アルゼンチン人サポーター1万3000人の入場禁止を米当局に正式要請した。

前回王者のアルゼンチンは今回も優勝候補に挙げられている。

レオナルド・スカローニ監督率いるチームは、リオネル・メッシを擁しグループ10を首位突破。水曜早朝、カンザスシティでアルジェリアと初戦を戦い、オーストリアやヨルダンとも決勝トーナメント進出を争う。

世界中が注目する中、アルゼンチン政府は不払いの親が試合観戦のために渡米することを許さない方針だ。

スペイン紙「アス」によると、アルゼンチン当局は養育費を滞納する約1万3000人の親の名簿を米国に提出した。

アルゼンチン政府は、こうした父親たちに大会への参加を認めるべきではないと判断。ホルヘ・マクリ・ブエノスアイレス市長は「子どもを養わないならスタジアムへは入れさせない」と語った。

これは政府の「安全なスタンド」イニシアチブに基づく措置だ。 この制度は、子どもの生活費を疎かにしてまで観戦費を捻出する父親を特定し、処罰するのが目的だ。リストには、アルゼンチン裁判所が支払遅延を認定した滞納者が含まれている。

アルゼンチン政府は、このリストを米国の法執行機関と共有することで、未払い債務を抱えながら試合観戦を試みる人物を特定できると期待している。

「安全なスタンド」イニシアチブは2023年の拡大以降、社会に広く支持されている。公式統計によると、1328試合で400万人以上の観客が検査を受けた。 この期間中、未執行の逮捕状を持つ1,166人が特定され、数十件の行政的入場禁止処分が下された。

この拡大リストには、未払い債務者の情報だけでなく、暴力犯罪前歴者も含まれる。

パトリシア・ブルリッチ国家安全保障相は「このリストにはスタジアム入場を禁止される1万5千人以上が含まれ、アルゼンチンで犯罪を犯した暴力的人物がイベントに参加できなくなるため、極めて重要だ」と述べた。