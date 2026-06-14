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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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風前の灯のイバニェス…モロッコはアンチェロッティの構想をどのように台無しにしたのか？

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サウジアラビアのアル・アハリスター、アトラスの黒人との試合で精彩を欠く

2026年W杯グループC第1節のブラジル対モロッコ戦で、イタリア人監督カルロ・アンチェロッティの戦術は思わぬ展開を迎えた。彼のアイデアが弱点となり、モロッコ代表は前半を通じてそれを突いた。

アンチェロッティは、アル・アハリ（サウジアラビア）でセンターバックを務めるロジェール・イバニェスを右サイドバックで先発させた。これはモロッコのスピード対策だったが、イバニェスは不慣れなポジションで苦戦した。

しかしこの采配は裏目に出た。イバニェスはサイドでのモロッコ選手の速い動きに対応できず、序盤から激しいプレッシャーを受けた。

モロッコ代表はブラジルの右サイドの弱点を把握し、攻撃を集中。イバニェスはポジショニング、ボール奪取、1対1で苦戦し、ブラジルの守備は前半を通じて不安定だった。

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さらにデータも苦戦を裏付ける。出場した45分間では、8回のフィジカル勝負で5回敗れ、2回ドリブルを許し、 さらに2度のFKを献上し、ヘディングでは一度も勝てなかった。

前半終了時、アンチェロッティ監督は明らかに満足せず、後半開始と同時にイバニェスを下げダニーロを投入した。多くのアナリストはこれを「実験の失敗」と見た。

結果、イバニェスは全選手中最低の6.2点という低評価で批判の的となった。一方、モロッコはアンチェロッティの戦術的賭けを早期に崩し、この試合の最大話題へと変えた。

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