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パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、トップレベルのサッカーで求められる高い水準に見事に適応したとして、GKマトヴェイ・サフォノフを称賛した。また、ロシア代表GKの勇気と、チームのビルドアップを始める上での重要な役割を強調した。

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サフォノフ、正GKの座を固める

ロシア人GKマトヴェイ・サフォノフは、ルイス・エンリケ監督の下でパリ・サンジェルマン（PSG）の正GKとしての地位を固めつつある。2024年6月にFCクラスノダールから移籍金2000万ユーロで加入したサフォノフは、2025年と2026年にチャンピオンズリーグを連覇した。

安定したパフォーマンスが評価され、2026年のヤシン・トロフィー候補に選出された。

直近のパルク・デ・プランスでのリヨン戦では無失点に抑え、PSGの2-0の勝利に貢献した。

エンリケ監督、GKの勇敢さと現代サッカーへの適性を称賛

金曜日のリーグ・アン、ル・アーヴル戦を前に、エンリケ監督はサフォノフの成長に全面的な満足を示した。「話は簡単だ。加入したとき、彼にはトップリーグのクラブで良いプレーをするという課題があった。彼はすべてを正しくやってきた」とエンリケ監督は語った。

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「彼は我々が求めるものにも、現代サッカーにも完璧に合っている」

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「我々の守備とプレーの組み立てにおいて、彼は重要な役割を担っている。我々は彼にとても満足している。彼は常に向上を目指しており、非常に勇敢だ」とスペイン人指揮官は付け加えた。

配球力と背後のスペースをカバーする能力がエンリケ監督の戦術に合致

サフォノフの後方からプレーを組み立てる積極性は、高いボール保持率と落ち着いたビルドアップを求めるエンリケ監督の戦術に合致している。

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27歳のGKは、相手の激しいプレスを受けても冷静さを保つ点でも称賛されている。

守備陣への声かけも、PSGが直近の試合で勝利を重ねる中、最終ラインの安定につながっている。

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ロシア人GK、ル・アーヴル戦に向け準備

PSGが金曜日の夜にスタッド・オセアンでル・アーヴルと対戦する際も、サフォノフが引き続きゴールを守る見込みだ。

PSGがリーグ戦でのリード拡大を目指す中、サフォノフは再び無失点を狙う。

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ロシア人GKはトップレベルで急速に成長を続けている。