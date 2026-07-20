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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

「頭を殴ってやっていたい」：専門家たちが、W杯決勝後の「許しがたい」行動についてアルゼンチンのレアンドロ・パレデスを痛烈に批判

ワールドカップ
スペイン 対 アルゼンチン
スペイン
アルゼンチン
レアンドロ・ダニエル・パレデス

ワールドカップ決勝の試合終了直後に暴言を吐いたアルゼンチンのMFレアンドロ・パレデスは、激しい批判を受けている。

「ピッチに僕のような選手がいないことを、彼は幸運に思うべきだ。もし僕がいたら、彼に頭突きし、レッドカードをもらっていた」と、元世界クラスFWズラタン・イブラヒモビッチはFOXスポーツの解説で怒りを露わにした。

パレデスは日曜の決勝（アルビセレステがスペインに延長0-1で敗れた試合）後、乱闘でスペインのガルシアとガビに襲い掛かり、試合終了後にレッドカードを提示された。チームメイトのリサンドロ・マルティネスはその後、この場面が起きた経緯を説明しパレデスを擁護した。

イブラヒモビッチは、ボカ・ジュニアーズ所属の32歳に対する理解を示さず、「彼の行動は極めてプロとして不適切だ」と語った。また、自身はW杯での初出演を終え、テレビ解説者を続けるつもりはないと明かした。 FOXやアメリカ、画面の外で支えてくれた皆にも感謝している。アメリカの人々も私と同じように楽しんでくれたら嬉しい。これがスタジオからの私の別れの言葉だ。私にとっては最初で最後の経験だった。では、皆さん、さようなら」と、イブラヒモビッチは彼らしいスタイルで別れを告げた。

W杯決勝での暴言でパレデスは強く批判された。「なんて馬鹿なんだ」

後半途中出場したパレデスには、他の専門家からも厳しい声が飛んだ。 元ブンデスリーガのストライカー、ムラデン・ペトリッチはSRFで「これは許されない。正直、彼はもうピッチに立つべきではなかった。すでに7、8回も激しいファウルを犯していた」と指摘。元オーストリア代表のアンドレアス・ヘルツォークもORFで「なんて馬鹿なんだ」と罵倒した。

マンチェスター・シティなどでプレーしたマイカ・リチャーズ（BBC）も「恥ずかしい。パレデスはもっと分別を持つべきだ。負けるのは分かるが、これはただひどい」と批判した。

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