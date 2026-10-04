欧州ネーションズリーグの一戦として日曜夜にセルビアで行われたアイルランド対シオニスト国家の試合は、1-1の引き分けに終わった。アイルランド代表は、3試合連続でゴールを挙げ続けたFWトロイ・パロットの活躍にもかかわらず、リードを守り切ることができなかった。

パロットは前半終了間際、ジミー・ダンがペナルティエリア内で倒されて得たPKを決め、アイルランドに先制点をもたらした。これにより同代表のFWは直近3試合の国際試合で4ゴール目を記録した。しかし後半、シオニスト国家代表のキャプテン、ドル・ペレツが同点に追いついた。オスカル・グロフのシュートがリアム・スケイルズに当たってこぼれたボールに詰め、至近距離からネットに流し込んだ。

セルビアのTSCアリーナで無観客で行われたこの試合は、両チームに決着をつけるチャンスが訪れる展開となった。アイルランドの交代出場チディオジー・オグベネは、GKアサフ・ツォルに巧みなセーブで防がれ、決定機を逃した。一方、シオニスト国家代表は2度にわたりポストとバーに嫌われた。

この結果、アイルランド代表はグループ3位にとどまり、首位オーストリアとは勝ち点3差となった。オーストリアはこの日に先立ちコソボと引き分けていた。

この一戦は、物議を醸した国際マッチウィークの締めくくりとして行われた。ガザでの戦争を背景に、アイルランド国内では代表がシオニスト国家との2試合をボイコットすべきだとの声が高まり、「試合を止めろ」というキャンペーンがダブリンでのオーストリア戦の前と試合中に抗議活動を行った。しかしアイルランドサッカー協会は、中立地で開催された2試合を戦うことを決定した。

アイルランドの選手たちは抗議の姿勢を繰り返し示した。シオニスト国家の選手たちとの握手を拒否し、同国歌の演奏中には頭を下げた。また、戦争で命を落としたすべての犠牲者を悼んで黒い腕章を着用した。一方、シオニスト国家の選手たちは2023年10月7日の攻撃の犠牲者を追悼して黒い腕章を着けた。