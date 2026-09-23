フランスリーグの規律委員会は、ブルナーに4試合の出場停止処分を科した。ただし、フランスの首位チームで公式戦最初の7試合で6得点を挙げていたこのFWが、ひとまず欠場しなければならないのは2試合のみ。残る2試合は執行猶予となった。





ブルナーはレーシング・ストラスブール戦で見事なゴールを決めた後、相手サポーターのいるスタンドへ走り寄り、両手で首切りのジェスチャーをしていた。主審がこの場面を試合報告書に記載していたため、連盟はボルシア・ドルトムントの元若手スターに対する調査に着手することができた。

その後、一時はフランスの国家倫理評議会までこの議論に介入していた。

パリ・ブルナーは首切りパフォーマンスについて何を語ったのか？

ブルナーは自身のジェスチャーについて、こう説明していた。「彼らは僕の家族、母や父について話していた。僕を侮辱していた人たちが見えていた。ゴールの後は、とりわけああいうゴールの後なら、いろいろな感情があった。無礼なつもりはなかった。後悔しているとは言わないけれど、あれは僕が伝えたかったメッセージではなかった。誤解されてしまった。僕が言いたかったのは、『なんてゴールだ、それだけだ』ということだった」

先週末にはストラスブールで再び好ましくない場面が起きていた。かつてレーシングを率いたリアム・ロゼニオルが、新たに率いるFCパリの勝利後、ストラスブールのサポーターがいるスタンドの前で自らを熱狂的に祝福していたためだ。その後、大規模な小競り合いに発展した。ロゼニオルもまた、この問題のある行動について、一部のファンから侮辱されていたことを理由に挙げていた。