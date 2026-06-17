頭から離れない……フランス代表のスター、アルゼンチンへのリベンジを待ち望む

ウィリアム・サリバは2026年W杯でフランス代表が優勝を狙うことを明かし、特にどうしても出場したい試合があると語った。

火曜日の開幕戦では先発し、セネガルを3－1で下した。

アーセナルでプレーするこのDFは、フランスが過去2大会連続で決勝に進んだことで大きな期待が掛かっていることを認識している。そのプレッシャーは「レ・ブル」にとってもはや日常だ。

「フランスはいつも優勝候補だ。皆がそれを知り、我々もプレッシャーを受け入れている」と語った。クラブの試合で忙しくても、W杯制覇の夢はいつも頭にあると続けた。 「ワールドカップのことを考えていないと言えば嘘になる。もちろん考えているし、大会が近づくにつれてどの選手もそのことを考え始めるものだ」

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優勝候補を聞かれると、アルゼンチン、ブラジル、スペイン、イングランドを挙げつつ、特に1つの代表チームと対戦したいと語った。

アーセナルのスターは雑誌『GQ』のインタビューで「どのチームも強いが、特にアルゼンチンと再戦したい」と語った。

2022年W杯決勝の敗退が今も心に残っていると語り、「大一番で負けたら、また同じ相手にリベンジしたくなる。その思いは消えない」と続けた。

フランス代表のユニフォームには重圧が伴うが、サリバはそれを誇りだと強調した。「大きな責任だが、同時に名誉だ。多くのレジェンドが着たこのユニフォームを、私たちは誇りに思う」と語った。

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