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パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、日程が変更されたリヨン戦を前に、リーグ・アンでの首位浮上を目標に掲げた。スペイン人指揮官は、試合が月曜夜に変更されても、選手たちの意欲は十分に保たれていると強調した。

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日程変更の首位攻防戦、パルク・デ・プランスで開催へ

パリ・サンジェルマン（PSG）は、10月26日（月）にパルク・デ・プランスでオリンピック・リヨンと対戦する。注目のリーグ・アン首位攻防戦は当初、日曜日に予定されていたが、警視庁が同日の開催を禁じる命令を出したことを受け、フランスプロサッカーリーグが日程を変更した。

両チームはともに勝ち点14でこの試合を迎える。パウロ・フォンセカ率いるリヨンが得失点差でPSGを上回って首位に立ち、PSGが2位につけている。

ルイス・エンリケ率いるPSGは、週半ばのUEFAチャンピオンズリーグでバルセロナに劇的な4-2の勝利を収め、勢いに乗っている。

日程変更にも動じず、ルイス・エンリケ監督は首位浮上を狙う

試合前に報道陣の取材に応じたルイス・エンリケ監督は、日程変更によって試合がバロンドール授賞式と重なることの影響を重要視しなかった。「現在の状況を踏まえて月曜日にプレーする方が我々にとって良いのであれば、何の問題もなく受け入れる」と語った。

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「3、4週間前、我々は首位チームからまだ大きく離されていた。それが今、首位に立つチャンスを手にしている」

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「できる限り順位を上げることが我々にとって重要だ」とスペイン人指揮官は付け加えた。

PSG指揮官、手強いフォンセカ率いるリヨンへの雪辱を期す

ルイス・エンリケ監督はリヨンの脅威を認め、昨季パルク・デ・プランスで喫した1-2の敗戦がさらなるモチベーションになっていると語った。「パウロ・フォンセカ率いるオリンピック・リヨンと対戦することは、モチベーションになる」と説明した。

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「昨季、彼らがパルク・デ・プランスで素晴らしいプレーを見せて勝利したことを覚えている」

「どの試合にも準備ができていること、そして我々の好調ぶりを示すのは我々次第だ」とルイス・エンリケ監督は強調した。

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PSG、リーグ・アンでの優位を取り戻せるか

首位を争う両クラブが勝ち点で並ぶなか、月曜日の一戦はリーグ・アンの優勝争いで、シーズン序盤の重要な指標となりそうだ。

PSGが勝利すれば、ライバルのリヨンを上回り、首位に返り咲く。

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PSGとリヨンの一戦は、月曜日の中央ヨーロッパ時間20時30分にパルク・デ・プランスでキックオフを迎える。