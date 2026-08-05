フットボールはますます資金に左右されるものとなっており、プライベートエクイティ投資家はこれまで以上に大きな役割を担っている。ACミラン、チェルシー、オリンピック・リヨンのクラブ買収は、投資家がいまやフットボールを魅力的な成長市場と見なしていることを示している。

『Cleats & Cashflows』では、この傾向を掘り下げる。クラブにどのような機会をもたらすのか。そして、どのようなリスクが伴うのか。

これはインテルに関する連載の第3回である。前回の記事では、同クラブが債券発行、債務の借り換え、そしてますます複雑化する資金調達スキームを通じて、いかにしてイタリアサッカーの頂点へ返り咲く資金を確保したのかを説明した。今回は、その金融モデルが崩れ始めたときに何が起きたのかを見ていく。

転換点

インテルにおける蘇寧の失墜は、一夜にして起きたものではない。4年にわたって進行したプロセスの結果だった。その始まりは、中国が海外フットボール投資から手を引き始めた時期にさかのぼり、その後、新型コロナウイルスのパンデミックによる財務的影響が現実のものとなる中で加速した。

最初のひびは2020年に現れ、最終的にオークツリーによるクラブ掌握へとつながる土台を築いた。蘇寧は、国内経済の課題、不動産危機、パンデミック、そして企業債務の削減を進める中国全体の動きが重なったことで大きな打撃を受けた複数の中国系コングロマリットの一つだった。借入金をもとに何年にもわたって国際展開を進めてきた企業は、突如として資金面の柔軟性を大きく失うことになった。

蘇寧は独自の追加問題も抱えていた。小売事業はすでに圧迫を受けており、約39億元の損失を計上していた（約4億9000万ユーロ）。その結果、インテルを財務的に支え続けることはますます難しくなった。株主がもはや多額の資本を注入できなくなったことで、クラブは別の資金源を探さざるを得なくなった。

オークツリーの融資

その資金は2021年5月に到来した。

不良資産への投資を専門とする世界的な投資運用会社オークツリーは、蘇寧に2億7500万ユーロの融資を提供した。この融資の年利は12％で、満期は3年だった。融資先は、蘇寧がインテルを保有するために用いていたルクセンブルク拠点の持株会社、Grand Tower S.à r.l.だった。

この仕組みは極めて重要だった。融資を受けたのはインテル自身ではなく、クラブの上位に位置する持株会社だった。その結果、債務も利払いもインテルのバランスシートには直接計上されなかった。選手、試合日収入、その他のクラブ資産を担保にするのではなく、蘇寧は持株会社の株式を担保として差し入れた。融資が返済されなければ、オークツリーはその持株会社のオーナーとなり、自動的にインテルの支配権を得ることになっていた。

この取引で際立つ点は2つある。

1つ目は金利だ。12％という水準は、インテルの過去の債券発行時の利率を大きく上回っており、オークツリーが負っていたリスクの大きさを反映していた。返済はクラブの財務パフォーマンスではなく、蘇寧がこの融資を借り換えられるか、クラブを売却できるか、あるいは新たな資本を調達できるかにかかっていた。

2つ目は、3年という短い融資期間にほとんど失敗の余地がなかったことだ。明確な借り換え計画がない中で、現実的な結末は2つしか残されていなかった。すなわち、蘇寧がインテルを売却してその売却代金で融資を返済するか、あるいはオークツリーがクラブの支配権を握るかである。中間的な着地点はほとんど存在しなかった。

2022年には圧力がさらに増した。Inter Media & Communicationは、年利6.75％の4億1500万ユーロの新債券発行によって既存債券を借り換えた一方で、蘇寧の中国国内における財務状況は悪化を続けた。インテル売却は、ますます唯一の現実的な打開策に見えるようになっていった。

失敗に終わった売却プロセス

2022年9月、複数のメディアが張家が買い手を探すためにゴールドマン・サックスを起用したと報じた。希望売却額は約12億ユーロで、レッドバードがACミランに支払った額とおおむね同水準だった。その後、『フィナンシャル・タイムズ』は、売却支援のためにレイン・グループも起用されたと報じた。

目的は明快だった。オークツリーへの融資を返済できるだけの金額でインテルを売却し、蘇寧が投資額の大半を回収し、理想的には利益を生み出すことだった。

表面的には、インテルは依然として魅力的な資産だった。クラブはなおイタリア最大級のフットボールブランドの一つであり、世界的なファン基盤を持ち、収益を伸ばし続け、4シーズンでセリエAを2度制し、2023年にはUEFAチャンピオンズリーグ決勝に進出した。

しかし財務面では、状況ははるかに魅力を欠いていた。クラブの債券プログラムは将来のキャッシュフローに大きな圧力をかけており、オークツリーに対する債務は、高い金利とpayment-in-kind（PIK）という仕組みによって増え続けていた。この仕組みでは、未払い利息が未返済の融資残高に上乗せされる。

クラブ自体の枠を超えた構造的な課題もあった。イタリア国内の放映権収入にはほとんど成長が見られず、インテルはスタジアムを所有していなかった。クラブはサン・シーロをACミランと共有しており、スタジアム自体の所有者はミラノ市のままだった。潜在的な投資家にとって、それはスタジアム所有や不動産開発を通じて追加価値を生み出す機会が少ないことを意味していた。

その結果、買い手候補が見ていたのは、財務的に健全なエリートクラブではなかった。多額の負債を抱え、成長機会が限られ、スタジアムをコントロールできず、スポーツ面での成功を達成するために長年続けてきた大型支出を前提とするコスト構造をなお抱えた組織だった。関心は存在したが、最終的に名乗りを上げる買い手は現れなかった。

債権者が支配権を握る

売却プロセスが失敗した後、蘇寧はオークツリーからの融資を借り換える最後の試みに出た。複数の報道によれば、米投資運用会社PIMCOと協議が行われた。しかし、その借り換え案には、再び極めて高い金利が伴うと報じられていた。たとえ取引が成立していたとしても、それは避けられない結末を先送りする以上の効果をもたらさなかった可能性が高い。結局のところ、最も可能性が高い結末は、クラブ売却か、強制的な所有権移転のいずれかのままだった。

オークツリーの融資は、高コストの債務がいかに急速に雪だるま式に膨らむかも示した。2024年5月に融資が満期を迎えた時点で、当初の2億7500万ユーロはPIKの仕組みによって約3億9500万ユーロにまで膨らんでいた。蘇寧はこれを返済できなかった。

蘇寧の保有株式価値の下落は、その立場がいかに劇的に弱体化していたかも浮き彫りにした。同社はインテルの68.55％株式の価値を5億8600万ユーロからわずか1億4800万ユーロへと評価減し、減少率はおよそ75％に達した。事実上、蘇寧は株主価値の大半がすでに消失していたことを認めた形だ。インテルは依然として強力な世界的ブランド、スポーツ面での威信、そして世界的な訴求力を備えていたが、重い債務負担によって株式価値はほぼ完全に損なわれていた。

2024年5月22日、蘇寧は融資の返済に失敗した。オークツリーは担保契約に基づく権利を行使し、インテルの支配権を握った。これは、買い手が公開市場でクラブを買収する伝統的な買収ではなかった。所有権は、債権者が担保権を実行したことで移転したのである。

これこそが、蘇寧時代を決定づける教訓なのかもしれない。債務はインテルのスポーツ面での野心に資金を供給しただけではない。最終的には、誰がクラブを所有するかを決定づけた。

結論

蘇寧がインテルを失ったのは一夜にしてではない。支配権はクラブの財務構造を通じて徐々に移っていった。まずは債券保有者へ、そして最終的にはオークツリーへ。2024年5月にオークツリーが担保権を実行した時点で、その結末はほぼ不可避となっていた。

この連載の次回は8月上旬に掲載予定で、オークツリー時代を検証する。不良債権で知られる投資家は、ヨーロッパ最大級のフットボールクラブの一つをどのように運営するのか。そしてインテルは、債務主導の成長から、より財務的に持続可能なモデルへとどのように移行しようとしているのか。

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