スペインサッカー連盟のラファエル・ルサン会長は、スペインが2030年ワールドカップの決勝開催を目指していることを明言し、スペイン、ポルトガル、モロッコが共同開催する同大会において、最も重要な試合を自国で迎える能力に自信を示した。

ウェンブリー・スタジアムでのUEFAネーションズリーグにおけるスペイン対イングランド戦を前に、ラジオ局「オンダ・セロ」に語ったルサン会長は、スペインが開催都市11か所とともに大会の「重み」を担っていると述べ、さらにこう付け加えた。「すべてはイベリア半島で始まった。そしてそこで終わらなければならない。スペインでのあの偉大な決勝戦とともに」

スペイン連盟の会長は、道のりにはまだ「多くの取り組み」が必要だと指摘し、大会開幕から100年の節目に合わせ、「史上最高のワールドカップ」を開催するために「票を集めること」が目標だと強調した。

ルサン会長は、2032年までスペイン代表との契約を更新したルイス・デ・ラ・フエンテを称賛し、「私たちはこの決定とこのパートナーシップに非常に満足している」と語った。そして同監督の謙虚さを称え、UEFA欧州選手権2024、UEFAネーションズリーグ2025、そしてワールドカップ2026を制覇した代表チームでの実績を踏まえ、監督向けのバロンドールに値すると評価した。

ルサン会長は最後に、スペイン各代表チームの近年の成功を称賛し、スペインが「かつてない競技面での瞬間」を生きていると評した。そして男子と女子の両代表が直近2大会のワールドカップを制覇したことに触れ、こう述べた。「成功という観点から見れば、私たちは誰よりも頂点にいる」