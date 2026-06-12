韓国対チェコ 選手評価：ファン・インボムがヒーロー、パトリック・シクは苦戦

韓国代表はチェコ代表との初戦を2-1で制し、グループAで勝ち点3を獲得した。チェコはクファルのスローインからクレイチがヘディングで先制したが、終盤に韓国が逆転した。

ファン・インボムがチップキックで同点にすると、途中出場のオ・ヒョンギュへのクロスで逆転を演出。キャプテンソン・フンミンは1対1の場面でマテイ・コヴァルに阻まれたが、韓国のベンチワークが効き、20年ぶりのW杯出場となったチェコは黒星スタートとなった。

以下、出場した全選手の評価を掲載する。

韓国代表

GK・DF

キム・スンギュ 8/10

至近距離からのアダム・フロゼクのシュートや、94分のミハル・サディレクのシュートを阻止。セットプレーでクレイチに失点したが、終盤の好守で勝利を決定付けた。

イ・ハンボム (7/10)

3バックの一角として守備に貢献し、右サイドでは攻撃参加も果たした。前半にCKから放ったヘディングは枠を外れ、ロスタイムにはプレッシャーを和らげるクリアでチームを救った。

イ・ギヒョク（6/10）

試合終了間際まで左センターバックとして安定し、96分にはチェコのカウンターを阻んでイエローを受けたが、結果を守るためのファールだった。

キム・ミンジェ（7/10）

フィジカルと空中戦でチェコFWを制し、最終ラインから正確な配球。ソン退場後はキャプテンマークを着け、クレイチにマークを外された場面もあった。

中盤

ファン・インボム（9/10）

67分、イ・ガンインのパスをチップシュートで決めて同点とし、右クロスはオの決勝点をアシストした。

ペ・スンホ（7/10）

中盤の底でボールを捌き、62%の支配率を支えた。決勝点直前にはファン・インボムへ絶妙スルーパス。

イ・ジェソン（7/10）

前半は10番として効果的にプレーし、ソンに決定的なパスを通して1対1のチャンスを演出。62分にファン・ヒチャンと交代する前には、リバウンドからのシュートをコヴァルにセーブされた。

イ・テソク（7/10）

左WBとしてサイドを広げ、自陣でのチェコカウンターを封じた。クロスを供給し、中盤と連携したが、69分までの出場では右サイドほどチャンスを創出できなかった。

イ・カンイン（8/10）

韓国代表の創造的MF。DFの間を縫う絶妙なアシストでファン・インボムの同点弾を演出した。14分には強烈なシュートでコヴァルに好守を強いた。クレジチに終始マークされた。

ソル・ヨンウ（7/10）

右サイドでスピードと幅を生かし、イ・ガンインと効果的に連携。守備でのボール奪取とクロスが脅威となり、韓国が長時間支配した試合で決定機を何度も作った。

攻撃

ソン・フンミン (6/10)

攻撃の起点となったが、多くのチャンスを生かしきれず。シュートはフラナツにブロックされ、バーを越える一撃も。56分にはコヴァルとの1対1も決められず。深く下がって味方へチャンスを作ろうとしたが、決定打を放てなかった。

交代選手・監督

ファン・ヒチャン（6/10）

チェコの先制直後62分に李忠成と交代し、攻撃に新鮮味をもたらした。逆転を狙う時間帯にはDFを引き出す動きを見せたが、決定的な貢献はなし。

オ・ヒョンギュ (8/10)

ソンに代わり80分に出場し、わずか11分で決勝点を左足で決めた。ファン・インボムのクロスを予測し、DFをかわして冷静にゴールへ流し込んだ。

オム・ジソン（6/10）

69分に李泰珉に代わり出場し、守備で安定感をもたらした。終盤は試合運びを優先し、攻撃への関与は少なかった。

キム・ジンギュ（6/10）

84分に得点を挙げたファン・インボムと交代し、勝利を確実なものにした。目立った活躍はなかったが、試合終盤と6分のロスタイムで時間管理に貢献した。

パク・ジンソブ（6/10）

84分、5枚目の交代で投入され、チェコの終盤の猛攻を凌ぎ切った。

ホン・ミョンボ

イ・ガンインを軸にした3-4-2-1を採用。69分にはオとオムを投入し、11分後にオが同点弾。終盤は守備を固め、逆転勝利を確実にした。





チェコ

GK・DF

マテイ・コヴァル (7/10)

敗戦の中でも個人としては好パフォーマンス。イ・ガンインのミドルシュートやソン・フンミンの1対1を阻止し、49分には連続セーブを決めた。失点した2得点は防ぎようがなかった。

ヴラディミール・クーファル (7/10)

力強いスローインでマークを外したクレイチにボールを送り、チェコの先制点をアシスト。ロングスローと右サイドのオーバーラップで終始チャンスを作った。

ステパン・ハロウペク (6/10)

試合を通じてボールキープに苦戦し、危険なエリアで韓国にボールを奪われるミスを犯した。3バックの右サイドに位置したが、不安定なパス配球がチェコのビルドアップを制限した。

ロビン・フラナツ（7/10）

前半はソン・フンミンの決定機を体を張ってブロック。しかし決勝点では途中出場のオ・ヒョンギュの走り込みに対応しきれず、ボールに先を越された。

ラディスラフ・クレイチ（7/10）

クーファルのスローインをマークを外して飛び出し、コーナーへ正確なヘディングで先制。イ・ガンインをマンマークしたが、同点アシストを許した。

ヤロスラフ・ゼレニー (6/10)

左WBとしてプレー。プロヴォドやスルチと連携し、クロスを供給。守備でも安定したが、クーファルほど存在感を示せなかった。

中盤

トマーシュ・ソウチェク (7/10)

77分、チェコのリードを奪い返すはずだったヘディングシュートはオフサイドで取り消された。フィールドを縦横無尽に駆け回り、セットプレーでは空中戦で存在感を示したが、この取り消されたゴールが試合の分岐点となった。

アレクサンドル・ソイカ (6/10)

85分までプレーしたが、技術の高い韓国の中盤を制することはできなかった。

ルカス・プロヴォド（6/10）

ボール保持時は質の高いプレーを見せたが、危険なエリアで度々ボールを失った。創造的なプレーは限定的で、チェコがリードした64分、3人同時交代でピッチを去った。

攻撃

パヴェル・スルツ（6/10）

シックの背後でプレーしたが、組織的な韓国守備陣を前に存在感を示せず。ライン間のスペースを見つけられず、頻繁にボールを奪われ、64分に交代。

パトリック・シック (5/10)

唯一のストライカーとしてキム・ミンジェら韓国守備に封じられ、供給も少なく枠内シュートなし。戦術変更で64分に交代。

交代選手・監督

トマーシュ・チョリー (6/10)

64分に投入され、大柄な体を生かし空中戦でターゲットとなった。ヘディングのフリックや1対1でDFを引きつける動きを見せたが、得点は奪えず、流れを変えられなかった。

アダム・フロゼク (6/10)

64分に投入され、すぐさま至近距離からシュートを放ちキム・スンギュのセーブを誘った。裏へ走り込んだが同点弾は奪えなかった。

ミハル・サディレク (6/10)

スチェクのヘディングをアシストしたがオフサイドで取り消され、94分のシュートもキムに止められた。敗戦の中でもチェコで最も影響力のある交代選手だった。

モイミール・ヒチル (6/10)

85分に4枚目の交代で投入され、終盤の追い上げを担ったが、わずかな時間では決定機を創れず試合終了。

ミロスラフ・コウベク

クレジを主将、シックを最前線に置く3-4-2-1でカウンターを狙った。64分に3人同時交代で守備を強化も、13分で2失点。77分のソウチェクのオフサイド判定が勝敗を分けた。