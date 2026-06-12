59分、マークを外したラディスラフ・クレジのヘディングでチェコが先制。韓国はボールを支配しチャンスを作っていたが、セットプレーで失点した。しかし直後、韓国は21分間の反撃で試合を逆転。

67分、イ・ガンインの鋭いスルーパスを受けたファン・インボムが同点弾。80分にはファン・インボムのクロスを途中出場のオ・ヒョンギュが押し込み逆転した。チェコは77分、トマーシュ・ソウチェクのヘディングがオフサイドで取り消され、韓国の攻勢を止められなかった。

GOALが韓国代表の初戦における勝者と敗者を分析する。

勝者

ファン・インボム（韓国）

67分にはイ・ガンインの鋭い左パスをロビン・フラナツをかわして右足で決め同点。13分後、彼のクロスをオ・ヒョンギュが頭で叩き込み逆転。

後半早々にも右から切り込み右足シュートでコヴァルを脅かし、好セーブを誘った。終始動き回って相手守備を混乱させ、チームのボール支配を支えた。

この1得点1アシストが、ボックス・トゥ・ボックスの動きでチームを勝利に導いた。84分、勝利が確定するとベンチに下がった。クレジの先制点で苦境に立たされた韓国だったが、彼の活躍で初戦を白星で飾った。

イ・カンイン（韓国）

イ・カンインは前線から攻撃を指揮し、左足で出した絶妙なパスでファン・インボムの同点ゴールをアシストした。

パリ・サンジェルマンのゲームメーカーは序盤から存在感を示した。14分にはペナルティエリア外から放った左足シュートがクロスバーを襲ったが、GKコヴァールに阻まれた。チェコ主将クレジがマンマークを任されたことからも、その危険性がうかがえる。

厳しいマークにもスペースを見つけ続け、危険なエリアでファウルを誘った。高い技術で突破口を開き、チームの創造性を支えた。このアシストは、プレッシャーの中でも光った彼の質の高さを象徴するものであった。

敗者

パトリック・シク（チェコ）

チェコ唯一のストライカー、パトリック・シクは苦しい試合となった。キム・ミンジェ率いる韓国DF3人にほぼ封じられ、ボールはほとんど来ず、孤立してキープもままならなかった。攻撃の要としての存在感は薄かった。

バイエル・レバークーゼンのフォワードは、ピッチにいた間、枠内シュートをほとんど放てなかった。深い位置に下がって連携やボールキープを試みたが、ほとんど成果を上げられなかった。チェコ代表はトランジションを狙い自陣を譲る戦術を取ったため、チャンスを確実に決めるフォワードが不可欠だったが、シックはその脅威を示せなかった。

64分、クレジチのヘディングで先制したわずか5分後、ミロスラフ・コウベク監督はシックを含む3人を一度に交代。リードしながらも主軸ストライカーをベンチに下げた采配は、彼の影響力のなさを示していた。代わって入ったトマーシュ・チョリーも逆転を許し、状況は好転しなかった。