セネガルの各紙は、アフリカ・サッカー連盟（CAF）のパトリス・モツェペ会長が、公式訪問でダカールを訪れた際に行った、アフリカネイションズカップ2025決勝の危機をめぐる発言を受けて、同氏を批判した。

昨日水曜日、アフリカネイションズカップ決勝をめぐる危機の余波で緊迫した空気が漂う中、ダカールに滞在していたモツェペは、現地で開かれた記者会見で、自身が考える「優勝チームはどこか」について質問を受けた。

モツェペが示した回答は外交的なもので、セネガル側の不満を招いた。南アフリカ出身の同氏は、規則を順守する必要があると強調した。

モツェペは「私はサディオ・マネとカリドゥ・クリバリに金メダルを授与し、クリバリにトロフィーを手渡し、サディオ・マネには1000万ドルを与えた……しかし、私は適用される法律と規則を尊重しなければならない」と語った。

この発言は、決勝戦で起きた出来事を受け、CAFの控訴委員会がセネガルの勝利を取り消し、モロッコの勝利とする決定を下した後に出たものだ。

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モツェペは将来についても曖昧な姿勢を見せ、「これ以上は何も言えない。100回聞かれても答えは同じだ。これがアフリカ・サッカー連盟会長としての私の義務だ」と述べた。

さらに「スポーツ仲裁裁判所（CAS）で進行中の手続きを尊重しなければならない。そして、下される決定を適用する」と付け加えた。

一方、セネガルのメディアはモツェペの姿勢を批判。Wiwsportは「“ライオンズ”に賞を配った責任者が、どうして彼らをアフリカの王者として認めることを拒むのか？」と疑問を呈した。

また同サイトは、この質問に対するモツェペの回答を「現実離れしている」と評した。