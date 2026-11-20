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リーグ1の降格圏すぐ上に低迷するブラックプールが、成績不振を受けてイアン・エヴァット監督と袂を分かった。クラブが同監督の45歳の誕生日を公に祝ったその日に下された決定は、非情なタイミングとしてオンライン上で大きな話題を呼んでいる。

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ブルームフィールド・ロードで非情の解任

近年でも屈指の非情なタイミングで、ブラックプールがイアン・エヴァット監督の解任を発表した。発表は木曜午後。クラブの公式SNSアカウントが、元DFでもある同監督の45歳の誕生日を祝うメッセージを投稿してから、まだ7時間も経っていなかった。そのタイミングはサッカー界で大きな注目を集め、本人にとって節目の日が職を失う日となった。

ブラックプールは短い公式声明で退任を発表した。「ブラックプール・フットボールクラブは、イアン・エヴァットが12カ月間務めた監督の職を離れたことを発表します。クラブは、ブルームフィールド・ロードでの在任中に尽くしてくれたイアンに感謝します。今週末の試合は、スティーブン・クレイニー、スティーブン・ドビー、スティーブ・バンクスとともに、スティーブ・トンプソンがチームの指揮を執ります」

不振がエヴァット監督の去就を決定づける

解任のタイミングはSNSで話題を呼んだが、その決断に至った理由は成績を見ればより明確になる。エヴァット監督率いるチームは「憂慮すべき」失速に見舞われ、直近のリーグ戦10試合で6敗。ブラックプールはリーグ1の降格圏まで危険なほど近い位置に沈んだ。冬の過密な時期を見据えるクラブ首脳陣は、これ以上その状況を容認できなかった。

最後に指揮したのは、AFCウィンブルドンに1-0で惜敗した試合だった。チーム内では多くの選手が病気になったとされ、この結果に追い打ちをかけた。エヴァット監督は、首都への遠征前に主力選手数人が体調を崩し、準備に深刻な支障が出たと述べていた。しかし、戦術的な柔軟性の欠如や、創造性のある選手たちの力を最大限に引き出せなかったことは、1試合に限った事情よりも重く受け止められた。

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伝説的な選手経歴を持つ指揮官、道半ばで退任

今回の退任は、エヴァット監督がブラックプールのファンにとって伝説的な存在であるだけに、ひときわ感慨深い。現役時代にはブラックプールで250試合以上に出場し、リーグ1からプレミアリーグまで駆け上がったチームの中核を担った。プレーオフでの昇格を2度経験し、ブルームフィールド・ロードで監督を務めることを考えるよりずっと前に、クラブの歴史に名を刻んでいた。

2025年10月にスティーブ・ブルースの後任として就任。当初は好調だった12月にチームを差し迫った危機から遠ざけ、期待を抱かせた。しかし、指揮を執った57試合を通じて、その勢いを維持することはできなかった。在任中は負傷者が絶えず、ベストの先発メンバーを組めないことも多かった。特に守備陣では、重要な新戦力が期待された働きを見せられなかった。

新たな方向性を模索

ブラックプールは再び新監督探しに乗り出す。2019年にサイモン・サドラーがクラブのオーナーとなって以来、8人目の正式な監督を迎えることになる。クラブ首脳陣は、チームを立て直してリーグ1の順位を上げられる候補者を求め、直ちに選考を始める。クラブの高い目標を実現するには、より安定したプレースタイルを築き、今季を通じて脆さを見せてきた守備を強化できる監督が必要だ。当面は暫定監督のトンプソンが立て直しを託される。チームはエヴァット監督の退任をめぐる騒動を振り払い、週末の一戦に向けて速やかに集中し直さなければならない。