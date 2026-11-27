共有 GOALをGoogleでフォロー

ウェストハムの主将ジャロッド・ボーウェンは、土曜日のストーク・シティ戦を前に、昇格請負人スコット・パーカーがクラブをすぐにプレミアリーグへ復帰させられると確信している。チャンピオンシップで６試合勝利がない苦境の中、FWは不振に陥るチームメートに言い訳をやめ、実力を証明するよう求めた。

広告

ボーウェン、パーカーによる昇格を信じる

ウェストハムが停滞するシーズンの立て直しを目指す中、ボーウェンはパーカーへの支持を表明した。すでに ヌーノ・エスピリト・サントを交代させ、２人目の監督を迎えた 昇格候補のクラブは、開幕前の期待を大きく下回っている。ハル・シティで２部リーグを経験した主将は、パーカーがフラム、ボーンマス、バーンリーで成し遂げた昇格も、チーム全員が取り組まなければ再現できないと理解している。

主将が語る昇格への厳しい条件

最近の低迷にもかかわらず、ボーウェンはウェストハムが昇格争いに踏みとどまる上で欠かせない存在であり続けている。降格後の夏には移籍の噂があったものの残留し、2030年までの改定された契約に署名。リーグ戦17試合で７得点７アシストを記録している。

クラブの慈善団体が毎シーズン100万人以上を支える通年の活動をたたえる「EFL Power of 72」のイベントで、昇格の見通しをtalkSPORT に問われたボーウェンは、こう答えた。「その点では非常に、非常に自信がある。ただ、昇格は最終的な目標であり、毎週その資格を勝ち取らなければならない。当然そうなるとは思えない」

「このリーグは抜け出すのが最も難しいリーグの一つだ。毎週しっかり戦わなければならない。試合ごとに違うものになるが、僕たちは一貫性と謙虚さを持ち、正しいやり方で取り組む必要がある。そうして５月に祝えればと思う」

広告 広告

主将は言い訳を認めず

ボーウェンが５月に言及したことには、 昇格が遠のけば１月に退団する可能性があるとの憶測が強まる 中で、さらなる意味がある。主将とは対照的に、高額で獲得した選手の中には期待された働きができていない者もいる。昨年１月に計4700万ポンドで加入したタティ・カステジャノスとパブロは、リーグ戦で合わせてわずか２得点。セルティックから夏に2200万ポンドで加入したアルネ・エンゲルスも期待に応えられていない。

Related Topics

精彩を欠くこうしたプレーを受け、チームの一部がこのリーグの厳しさを甘く見ていたのではないかとの声も出ている。しかし、ボーウェンは同メディアに対し、その見方をきっぱり否定した。「結局のところ、有力選手がリーグを理解していないことを言い訳にはしたくない。僕たちは皆プロで、勝ちたいと思っているし、試合はそれぞれ違うものになり、試合で求められることが何であれ難しくなると分かっている」

「それをあまり言い訳にはできない。自分たちのプレーが十分ではなく、結果を出せていないという事実に向き合うしかない。結果が出ていないのは、自分たちのプレーが十分ではないからだ」

広告

「それは分かっている。でも、僕たちは非常に良いプレーもできると分かっている。それを証明し、示し続けなければならない」

ストークとの厳しい一戦へ

パーカー率いるウェストハムは今週末、２位のストークをロンドンに迎え、低迷に歯止めをかける機会を得る。ストークは直近のリーグ戦７試合で６勝を挙げ、上位で勢いを強めている。勝利を収めれば、チームがパーカーの指導に応えていることを証明でき、ボーウェンの去就を巡る１月の不透明感も和らぐだろう。