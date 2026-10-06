マリオ・バスラーは今回、2人の攻撃的選手がドイツ代表でピッチ上に同時に立ち、それぞれの強みを発揮できるかについて疑問を示した。「もちろん、2人ともワールドクラスの選手だ。でも、2人一緒になるとワールドクラスとしては機能しない」と、元バイエルン・ミュンヘンのプロ選手は自身のポッドキャスト『Basler ballert』で語った。

バスラーはさらにこう説明した。「こんなスーパーな選手が2人もいることを、僕らは喜ぶべきだ。しかも、どちらかが負傷することだってあり得る。そうなれば、もう一方がプレーできる。あるいは、どちらかをベンチから投入することもできる。でも、2人を一緒に使うのはかなり難しくなるだろう」

クロップは自身の最初のメンバーにムシアラを招集していたが、その後の負傷によるチーム離脱によって、最終的にはバイエルンのこの非凡なタレントを起用できなかった。23歳のムシアラは、ネーションズリーグ開幕戦のオランダ戦を前にしたウォーミングアップ中、右太ももを筋繊維断裂していた。本来は第2陣の招集対象だったヴィルツは、その後1試合早くDFBチームに加わった。

なぜフロリアン・ヴィルツはユルゲン・クロップの下で説得力あるプレーを見せたのか

セルビア戦の2-0勝利では、ヴィルツはクロップのシステムにおいて左寄りのハーフスペースで力強いパフォーマンスを見せ、存在感を示した。主将の腕章を巻いたギリシャとの再戦（0-0）でも、リヴァプールのこの特別な才能は随所で持ち味を見せた。「見ていて分かっただろう。昨日の彼は、僕にとってとても解放されていた。プレーする喜びにあふれ、本当にリーダーになりたがっていた」とバスラーは語った。ヴィルツは多くのボールを要求し、試合を形作っていたという。「彼は1人でプレーする時の方が心地良く感じていると思うし、とりわけ中央から入る時はそうだと思う」

ムシアラもまた、中央のポジションでこそ輝くことが証明されており、そのためバスラーはこの2人を並べた先発メンバーの解決策を見いだせていない。「ムシアラを右でプレーさせることはできない。あり得ない。ムシアラは中央の選手だ。ムシアラを外のポジションで使っても、僕らの助けにはならない」と強調した。一方でクロップはサイドで純粋なウイングを起用しており、そのためバスラーは代表監督に問題が降りかかると見ている。「2人ともコンディションが良く、2人とも招集されれば、いくつか問題が出てくるだろう」

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フロリアン・ヴィルツはW杯でどのように起用されたのか？

同様の趣旨の発言は、シュテファン・エッフェンベルクも最近Sport1の番組『Doppelpass』でしていた。元プロ選手の同氏は、フロリアン・ヴィルツをDFBチームのトップ下で起用すべきだと強く訴えた。ユリアン・ナーゲルスマンの下では、W杯で名目上は左ウイングに配置されていたためだ。リヴァプールのスターはそのポジションなら「試合を決められる。それはブンデスリーガでも示してきた。でも、選手を居心地の良くないポジションへ押しやるなら、うまくはいかない」。

ドイツ代表には、11月の次回代表ウィークでセルビア戦（11月13日）とオランダ戦（11月16日）の再戦が待っている。その時には、クロップもおそらく24人から26人に絞られたメンバーを固めることになり、両者が健康であれば、その中にはムシアラとヴィルツも入るはずだ。