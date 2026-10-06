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ライブ
Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport
Tim Ursinus
翻訳者：

「非常に難しい」：マリオ・バスラーがフロリアン・ヴィルツとジャマル・ムシアラについて示した物議を醸す見解

ドイツ
UEFAネーションズリーグ リーグA
ユルゲン・クロップ
フロリアン・ヴィルツ
ジャマル・ムシアラ
M. Basler

ユルゲン・クロップ監督は、代表監督として初めての合宿で、フロリアン・ヴィルツとジャマル・ムシアラを意図的に同時起用しなかった。だが、その状況は次の代表ウインドーで変わるかもしれない。もっとも、そのような組み合わせは果たして本当に理にかなっているのだろうか。

マリオ・バスラーは今回、2人の攻撃的選手がドイツ代表でピッチ上に同時に立ち、それぞれの強みを発揮できるかについて疑問を示した。「もちろん、2人ともワールドクラスの選手だ。でも、2人一緒になるとワールドクラスとしては機能しない」と、元バイエルン・ミュンヘンのプロ選手は自身のポッドキャスト『Basler ballert』で語った。

バスラーはさらにこう説明した。「こんなスーパーな選手が2人もいることを、僕らは喜ぶべきだ。しかも、どちらかが負傷することだってあり得る。そうなれば、もう一方がプレーできる。あるいは、どちらかをベンチから投入することもできる。でも、2人を一緒に使うのはかなり難しくなるだろう」

クロップは自身の最初のメンバーにムシアラを招集していたが、その後の負傷によるチーム離脱によって、最終的にはバイエルンのこの非凡なタレントを起用できなかった。23歳のムシアラは、ネーションズリーグ開幕戦のオランダ戦を前にしたウォーミングアップ中、右太ももを筋繊維断裂していた。本来は第2陣の招集対象だったヴィルツは、その後1試合早くDFBチームに加わった。

なぜフロリアン・ヴィルツはユルゲン・クロップの下で説得力あるプレーを見せたのか

セルビア戦の2-0勝利では、ヴィルツはクロップのシステムにおいて左寄りのハーフスペースで力強いパフォーマンスを見せ、存在感を示した。主将の腕章を巻いたギリシャとの再戦（0-0）でも、リヴァプールのこの特別な才能は随所で持ち味を見せた。「見ていて分かっただろう。昨日の彼は、僕にとってとても解放されていた。プレーする喜びにあふれ、本当にリーダーになりたがっていた」とバスラーは語った。ヴィルツは多くのボールを要求し、試合を形作っていたという。「彼は1人でプレーする時の方が心地良く感じていると思うし、とりわけ中央から入る時はそうだと思う」

ムシアラもまた、中央のポジションでこそ輝くことが証明されており、そのためバスラーはこの2人を並べた先発メンバーの解決策を見いだせていない。「ムシアラを右でプレーさせることはできない。あり得ない。ムシアラは中央の選手だ。ムシアラを外のポジションで使っても、僕らの助けにはならない」と強調した。一方でクロップはサイドで純粋なウイングを起用しており、そのためバスラーは代表監督に問題が降りかかると見ている。「2人ともコンディションが良く、2人とも招集されれば、いくつか問題が出てくるだろう」

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images

フロリアン・ヴィルツはW杯でどのように起用されたのか？

同様の趣旨の発言は、シュテファン・エッフェンベルクも最近Sport1の番組『Doppelpass』でしていた。元プロ選手の同氏は、フロリアン・ヴィルツをDFBチームのトップ下で起用すべきだと強く訴えた。ユリアン・ナーゲルスマンの下では、W杯で名目上は左ウイングに配置されていたためだ。リヴァプールのスターはそのポジションなら「試合を決められる。それはブンデスリーガでも示してきた。でも、選手を居心地の良くないポジションへ押しやるなら、うまくはいかない」。

ドイツ代表には、11月の次回代表ウィークでセルビア戦（11月13日）とオランダ戦（11月16日）の再戦が待っている。その時には、クロップもおそらく24人から26人に絞られたメンバーを固めることになり、両者が健康であれば、その中にはムシアラとヴィルツも入るはずだ。

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