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元バルセロナのユースチーム監督パウ・モラルは、台頭著しいDFシャビ・エスパルトには、日曜日のラ・リーガでの対戦でレアル・マドリーのウイング、ヤン・ディオマンデを抑えるために必要な戦術理解力があると考えている。複数のポジションをこなすエスパルトは、週半ばのPSG戦でチャンピオンズリーグ初ゴールを挙げ、好調のまま今季最初のエル・クラシコに臨む。

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アカデミー時代の恩師、複数ポジションをこなすDFに信頼

モラルは、かつてアカデミーで指導したエスパルトが、10月25日（日）にスポティファイ・カンプ・ノウで行われる試合でレアル・マドリーの10代のアタッカーを相手に活躍すると太鼓判を押した。今季は左サイドバックと右サイドバックの両方で好印象を残しており、ジョアン・カンセロが反対側を務める一方、エスパルトは右サイドで先発を続ける見込みだ。ただし、かつての恩師は、成長途上の有望株に完璧を求めないようサポーターにくぎを刺した。

負傷者続出で守備陣の再編を迫られる

ハンジ・フリック監督率いる前回王者がこの若手を起用するのは、ジュール・クンデが足首の捻挫で出場を大いに危ぶまれているためだ。エリック・ガルシア、アンドレアス・クリステンセン、ルーニー・バルジ、そしてダニ・オルモも離脱中だ。オルモはパリで内転筋を負傷し、1カ月の離脱が決まっている。

対するジョゼ・モウリーニョ監督も、出場停止の中心選手ヴィニシウス・ジュニオールに加え、負傷したロドリゴとラウール・アセンシオを欠く。そのため、ディオマンデがウイングで先発し、フェデリコ・バルベルデが右サイドバックを代役として務め、ベルナルド・シウバが中央に入る見込みだ。

試合を前に『Cadena SER』の取材に応じたモラルは、エスパルトならこの挑戦に対応できると語った。「ディオマンデを守備で抑えるのに苦労するとは思わない。彼は非常に賢い選手だ。ただ、いつかミスをすることも覚悟しておかなければならない。ラ・マシアの若手たちが一度もミスをしないなど、普通ではない」

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絶え間ない努力がトップチームへの道を開く

同じくアカデミー出身のパウ・クバルシとともに、エスパルトが育成年代を駆け上がってきたことを振り返り、モラルは続けた。「彼は並外れた努力を重ねなければならなかった選手だ。もともとは目立たない存在だった。幼い頃からほとんどスターだったガビやラミン・ヤマルとは違う。それでも、ここまで来るために懸命に努力してきた」

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「彼は私自身の指導者としてのあり方にも影響を与えた。とても優れた選手でも、つながりを感じられないことがある。一方、クバルシやエスパルトのような選手には、大きな誇りを感じる。ラ・マシアにいる全員の目標は、まさに若手をトップチームに送り出すことだ」

「彼はずっと守備がうまかった。ラ・マシア時代は小柄だったが、それでもすでに非常によくやっていた。今も6、7年前とまったく同じようにプレーしている。ただし、相手のレベルはさらに高い」

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「私は彼の力を確信している。エスパルトはスタッツも素晴らしい。サイドバックでも非常に良いプレーをするが、本当は中盤が最もプレーしやすいポジションだ」

日曜日の一戦が優勝争いを左右

バルセロナは宿敵をカタルーニャに迎える。2026-27シーズンのリーグ開幕から9試合すべてに勝利し、首位に立っているバルセロナが日曜日に勝てば、フリック監督率いるチームは3位のレアル・マドリーとの差を勝ち点9に広げる。モウリーニョ監督が2度目の指揮を執るマドリーは現在、首位から勝ち点6差だ。逆に、主力を欠くアウェーのマドリーが勝てば、シーズン序盤の優勝争いは一気に混戦となる。