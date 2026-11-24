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セルジーニョ・デストは、改修されたベルナベウでレアル・マドリーと対戦するのは特別な機会だと語った。厳しいチャンピオンズリーグの一戦を控えるPSVのDFは、ジョゼ・モウリーニョを称賛し、強豪相手には全力を尽くさなければならないと認めた。

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ベルナベウでの特別な一戦を楽しみにするデスト

PSVアイントホーフェンのDFセルジーニョ・デストが、レアル・マドリーとのチャンピオンズリーグ戦を前に、サンティアゴ・ベルナベウの記者会見室で語った。レアル・マドリーの実績を認めつつ、PSVはピッチ上で自分たちの目標に集中すると強調した。

「もちろん、レアル・マドリーは素晴らしいクラブだ。でも、何が起こるかは事前には分からない。昨年はリヴァプールとナポリを相手に非常に良いプレーができた。明日どうなるか見てみよう。自分たちの目標に集中しなければならない。レアル・マドリーを苦しめることはできるが、相手がどんなチームかは分かっているはずだ」とデストは語った。

改修されたベルナベウに感嘆

デストは、以前訪れた時からスタジアムが大きく変わったと述べ、記者会見室や更衣室などの改修規模にも言及した。デストにとって、この舞台は欧州での大一番をさらに特別なものにする。

ベルナベウは「改修され、とても特別な場所になった。世界で最も美しいサッカースタジアムの一つだ。そしてもちろん、世界最高峰のクラブの一つと対戦しなければならない。非常に特別な試合で、選手はみんなここでプレーしたいと思っている」。

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意欲とクラシコでの経験

デストはバルセロナ時代に出場したエル・クラシコ3試合すべてで敗れており、スペインでの重圧のかかる一戦をよく知っている。現在はPSVに所属するデストは、どのポジションにも質の高い選手がそろうクラブとの対戦に向けたチームの意欲を語った。

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「僕たちは全員、意欲に満ちている。レアル・マドリーとの試合はいつも厳しい。僕にはその経験がある。このようなクラブと対戦するなら、全力を尽くさなければならない。どのポジションにも質の高い選手がたくさんいるので、難しい試合になる。僕たちはとても意欲的だし、これからのすべての試合で勝利を目指す」とデストは語った。

欧州と国内での今後

PSVが対戦するレアル・マドリーは、今季のホーム戦で全勝を続けており、チャンピオンズリーグのプレーオフに回らずに上位の座を確保しようとしている。

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マドリードへの遠征後も、PSVは欧州での戦いと並行し、首位に立つエールディヴィジでの戦いを続ける。