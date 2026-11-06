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ケルンで台頭したサイード・エル・マラが、パリ・サンジェルマンへの注目の移籍をめぐる最近の噂に言及した。ドイツ代表の若手選手はブンデスリーガで素晴らしいシーズンを送っており、憶測が強まる中でも現在のクラブでのプレーに集中している。

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エル・マラに移籍への関心

エル・マラは、自身の将来をめぐる移籍の噂が高まる中でも、それを気に留めていない。20歳のウインガーは、ケルンでブンデスリーガの新星として頭角を現した。2025-26シーズンを通じて見せている素晴らしいパフォーマンスは、PSGの関心を引いている。攻撃陣の選択肢を増やしたいフランスの強豪は、ここ数カ月にわたり同選手を注意深くチェックしてきた。

しかし、冬の移籍が実現する可能性は極めて低い。PSGが1月の移籍市場で正式なアプローチを行うとは見られておらず、ドイツ代表のエル・マラは国内での戦いに専念できる状況だ。

ビッグクラブからの関心を光栄に思うウインガー

エル・マラは最近、『Sky Germany』からPSGとの関連について質問を受けた。若きアタッカーは憶測を避けることなく、一連の報道を把握していると認めた。

「光栄に思っていないと言えば、うそになる」とエル・マラは認めた。「とてつもないクラブだ。正直に言えば、僕も記事を読んでいる。でも、どう受け止めればいいのかは分からない」

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今に集中

エル・マラは今季、ケルンで大きな期待を託されている。すでに4得点1アシストを記録し、際立った攻撃面での貢献によってチームをけん引してきた。現在所属するクラブへの思いも、改めて強調した。

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「こうした噂が出始めた昨年も、同じことを言った」と続けた。「今に集中したい。ただサッカーをプレーし、全力を尽くして、クラブの力になりたい。クラブが僕を支えてくれるのと同じように。自分のプレーでクラブと街に喜びを届けたい。その先どうなるかは、これから分かることだ」

夏の移籍の可能性は残る

PSGはこの1月、獲得に向けた動きをいったん控える見通しだが、夏の移籍が実現する可能性はなお残っている。エル・マラがドイツで成長を続ければ、同クラブは間違いなく引き続き注視するだろう。

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当面、才能あるウインガーはケルンが今後戦うブンデスリーガの試合だけに力を注ぐ。自身の素晴らしい得点数をさらに伸ばし、チームにとって重要な勝ち点を獲得することを目指す。目覚ましい活躍が続けば、シーズン終了時に獲得を争う欧州のトップクラブはPSGだけではないだろう。