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ジョゼ・モウリーニョ監督は、チャンピオンズリーグでAEKアテネに辛勝した後、自チームの過密日程に公然と不満を示した。ポルトガル人指揮官は、今週末に控える国内での重要な一戦に向け、再び大幅なメンバー変更を余儀なくされると明かした。

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モウリーニョ監督、過密日程への対応を迫られる

モウリーニョ監督は、劇的な欧州での一戦を終え、過密で厳しい試合日程への不満を公に示した。マドリーはチャンピオンズリーグ第4節、OPAPアリーナで行われたAEKアテネ戦で、苦しみながらも3-2の勝利を収めた。

この結果によって欧州の舞台での目標に向けて前進を続けているが、選手たちの身体的な負担は大きな懸念となりつつある。複数の大会にまたがる途切れない連戦に対応するため、指揮官は先発メンバーの大幅な変更を余儀なくされた。アテネでの難しい欧州での一戦に臨むにあたり、直前の国内での試合から5人を入れ替えた。

大幅なメンバー変更は避けられず

シーズンが試合の集中する冬季へと進むなか、過密な試合日程が緩和する兆しは全くない。この状況を受け、コーチ陣は深刻な負傷や選手たちの広範な疲労を避けるため、メンバーを継続的に入れ替えざるを得なくなっている。

モウリーニョ監督は、週末に控える次の重要な試合に向け、さらなるローテーションは避けられないと認めた。選手の身体を最高の状態に保つことが、メディカル部門とコーチ陣にとって最優先事項となっている。

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モウリーニョ監督は試合後の記者会見で「日曜日から今日にかけて5人を入れ替えた。今日から土曜日にかけては4人か5人を入れ替える」と説明した。

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遠征も選手の身体に負担

ローテーションが不可欠なため、著名な選手たちも先発メンバーに入ったり外れたりすることになる。モウリーニョ監督は、この厳しい短期間での試合間隔の影響を受ける選手として、ディーン・ハイセン、イブラヒマ・コナテ、オーレリアン・チュアメニ、アルダ・ギュレルを具体的に挙げた。

欧州での試合に伴う大陸をまたぐ移動の難しさも、選手たちの身体的な負担を増している。アテネから戻ったチームには、次の試合まで準備する時間が極めて限られている。

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モウリーニョ監督は状況の厳しさを強調し、「準備期間がわずか2日で、しかもアウェーの試合となれば非常に厳しい。だが、そういうものだ」と付け加えた。

重要な国内でのアウェー戦へ

モウリーニョ監督率いるチームは速やかに回復し、国内での重要な戦いに再び全力を傾けなければならない。今週土曜日には、メスタージャに乗り込んでバレンシアと対戦する難しいアウェー戦が待っている。

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上位争いでの目標を達成するには、敵地で勝ち点3を確保することが重要だ。レアル・マドリーは今季開幕から11試合で勝ち点27を獲得し、現在ラ・リーガで3位につけている。