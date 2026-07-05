「非公開練習とメンバー変更の可能性」…スカローニ監督、エジプト戦で3選手の起用を見直す方針

アルゼンチン代表は、火曜日のエジプト戦（ベスト16）に向けて本日マイアミで調整する。スカローニ監督は、カーボベルデ戦の疲労を考慮し先発3人の変更を検討している。

アルゼンチンメディア「TWCSport」によると、スカローニ監督は非公開練習で、120分間戦った選手たちの回復を優先しつつ、エジプト戦の布陣を模索する。

左サイドバックは、前試合で痙攣を起こしたファコンド・メディナに代わり、ニコラス・タリアヴィコが先発復帰する見込みだ。これにより、オリンピック・リヨンのタリアヴィコはチームでの定位置を取り戻す。

攻撃陣では、ラウンド32で精彩を欠いたラウタロ・マルティネスと、足首の負傷から回復したジュリアン・アルバレスが先発の座を争う。

中盤では、途中出場したカーボベルデ戦で存在感を示したレオナルド・パレデスが先発候補。ニコラス・ゴンサレスも中盤補強のオプションで、ティアゴ・アルマダは外れる可能性が高い。

ボカ・ジュニアーズのアルマダが起用されれば中盤の定位置に入り、大会を通じて不慣れなポジションで奮闘したマカリストが外れる。一方、ゴンサレスを起用すればシステムを維持しつつ異なる攻撃オプションが加わる。

スカローニ監督は試合後の会見でカーボベルデ戦のミスを認め、スタッフとともにカタールW杯制覇時の水準を取り戻そうとしている。

カンザス、ダラス、マイアミに続き、代表はアトランタを新拠点とした。2大会連続優勝へ向け、次のステージへ準備を進める。

アルゼンチン対エジプトの予想スタメン

エミリアーノ・マルティネス；ナホエル・モリーナ、クリスティアン・ロメロ、リサンドロ・マルティネス、ニコラス・タリアヴィコ；ロドリゴ・デ・ポール、レアンドロ・パリデス、エンツォ・フェルナンデス、アレクシス・マカリストル；リオネル・メッシ、ジュリアン・アルバレス。