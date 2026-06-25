「非人道的なプレッシャーの中でも、ロナウドは再びスコアボードのアナリストたちを黙らせた」

コラムニストのグイド・タイマンは風刺を交え、サッカー界の出来事を語る。今回はウズベキスタン戦で力強いプレーを見せ、批判者を黙らせたクリスティアーノ・ロナウドにスポットライトを当てる。

彼が中盤でボールを受け、目の前に1、2人の相手選手がいる場面になると、私は今でも胸が高鳴る。 20年近く、彼がスーパーサイヤ人のように変身し、予測不能な動きで突進し、シザースキックで最終DFをかわし、遠目から砲弾シュートを放つ姿を目にしてきた。その記憶が今も体に染み付いている。

あるいは、クロスの際に雲間を漂うように浮き、長身選手でも彼の肘に届かなかった姿。アーイェン・ロッベンやズラタン・イブラヒモビッチも時折神がかったプレーを見せたが、20年近くそれを続けられたのは彼とリオネル・メッシだけだ。

もはやあの跳躍は必要ない。シンプルなシザースキックで相手を翻弄し、「エア・ロナウド」と呼ばれた全盛期は終わったのだ。もちろん、5年前の彼とは異なる。それでも41歳の今も、ポルトガルにとって最高のストライカーである。

前WCでサントス監督は批判を恐れキャプテンをベンチに下げ、ポルトガルはモロッコに敗れた。 サントスは解任された。 一方のロナウドは10得点を挙げてポルトガル代表をEURO2024へ導き、W杯予選5試合で5得点。昨年もネイションズリーグで得点王となり優勝した。

クラブでも30試合28得点を挙げリーグ制覇に貢献し、来年には史上初の公式戦1000ゴール到達が視界に入っている。4年も「終わった」とされた男の足跡としては圧巻だ。

それでも1試合無得点だっただけで「マデイラの神童」と揶揄するトロール軍団が再結集し、毒矢を浴びせた。スコアボードアナリストたちは彼がスピードについていけない、走りが間違っていると競い合って解説した。 もし彼のニアポストへのシュートが数センチ左に外れていたら、彼らは歯痛に苦しむ農夫のように、古き巨匠への敬意を吐露していただろう。

同僚で「GOAT」と呼ばれるメッシの華麗な活躍や、ムバッペ、ハーランド、ヤマル、ヴィニ・ジュニアといった新星の台頭も、41歳にかかる圧力をさらに大きなものにした。いまだ本領を発揮できない最大スターの周囲では、無得点の試合が世界的な論争や陰謀論さえ生んでいる。

1000ゴール近くを挙げた選手がどう走るべきかカメラの前で語る“宮廷道化師”たちに嘲笑され、ロナウドは怒りに震えた。ウォウト・ヴェグホルストは、その感染するような執着心と勤勉さで常に貴重だ。 ロナウドはその点でさらに狂気じみている。幸い、マルティネス監督は批判に耳を貸さず、キャプテンへの信頼を貫いた。その報いは6分後に訪れ、得点は2で止まったが、スコアボードを語る評論家は再び沈黙した。CR7が帰ってきた。

20年以上にわたって2人の“サッカーの神”が輝いた事実を楽しむべきだ。2022年、アルゼンチンをW杯制したメッシが頂に立つとしても、その麓ではペレ、クライフ、マラドーナ、そしてロナウドが元気よく跳ねる。 他のほとんどのオリンピック競技なら、彼は間違いなくGOATと呼ばれていた。1980年代末、フンシャルでサッカーシューズを履いたクリスティアーノ・ロナウド・ドス・サントス・アヴェイロに、私たちは感謝したい。







