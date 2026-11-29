共有 GOALをGoogleでフォロー

レアル・マドリーのジュード・ベリンガムが、デポルティボ・アラベス戦で起きた物議を受け、自身のアプリを通じて声明を発表し、沈黙を破った。

広告

また、『スポルト』紙によると、このイングランド人MFは、当初は自身へのPK判定が下されたものの、VARの介入を受けて主審が判定を取り消した場面について、自らの見解を示したという。

さらにベリンガムは、ラ・リーガ次節のレアル・ソシエダ戦に出場できなくなる退場処分についても言及した。

レアル・マドリーのMFは、レッドカードを受けたことへの自身の責任を認めつつも、アラベスのDFとの競り合いで接触があったとの主張は曲げなかった。

ベリンガムは自身の見解を説明し、主審が映像確認の際にあるカメラアングルを見ることができなかった点に疑問を呈した。

広告 広告

イングランド人MFはメッセージの中で「昨日の試合結果には深く悲しんでいる。退場になったことで、残り時間で巻き返しを図る本当のチャンスをチームから奪ってしまったと感じている」と綴った。

Related Topics

続けて「あの場面については、膝と太ももに接触があったと100%確信している。後方から撮影したカメラが、僕の見る限りそれを証明している」と述べた。

また「なぜそのアングルを主審に見せなかったのか、よく理解できない。もしかしたらその映像を見た後も、主審は接触はあったもののPKには値しないと考え続けたかもしれない。それなら筋の通った判定だっただろう」と強調した。

広告

さらに「でも、シミュレーションで2枚目のイエローカードを提示されることはおそらくなかったはずだ。その結果、今週の重要なレアル・ソシエダ戦に出場できなくなってしまう」と指摘した。

そのうえで「誰かを責めたり騒ぎを起こしたりするつもりは全くなく、ただ自分の見解を伝えたかっただけだ。レッドカードにつながった2つの愚かな場面に関わったことについては、全面的に責任を負う」と明言した。

広告

最後に「このつまずきがあっても、ラ・リーガではまだ多くの勝ち点を積み上げることができる。チームは必ず正しい軌道に戻ると確信している」と締めくくった。

レアル・マドリーにとって痛手となる欠場

広告

レアル・マドリーは予想外のタイミングでアラベス相手に足踏みし、これから厳しい連戦を迎えることになる。

モウリーニョ監督率いるチームは、レアル・ソシエダ、アスレティック・ビルバオ、アーセナルとのアウェイ3連戦に臨まなければならず、いずれも困難な戦いが予想される。

広告

ポルトガル人指揮官は、アラベス戦での退場により、サン・セバスティアンでの初戦でジュード・ベリンガムを起用できない。ただし、レアル・マドリーがこの処分に異議を申し立てるかどうかは、まだ決まっていない。

ここ最近、チームで最も輝きを放っていた選手の一人だっただけに、イングランド人MFの欠場はレアル・マドリーにとって大きな打撃となる。