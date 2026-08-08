ノア・アトゥボルの移籍希望は、SCフライブルクではもはや障害がないようだ。『kicker』によれば、このGKにはオリンピック・マルセイユ、SSCナポリ、AFCボーンマスからオファーが届いている。守護神の新天地行きを後押しし、スタンドで控えに回る役割を避けるため、ブンデスリーガのクラブは交渉中の移籍金パッケージに関して妥協の姿勢を見せているという。当初取り沙汰されていた2000万ユーロではなく、クラブは今や下部組織出身の同選手に1500万ユーロを求めている。

また、GK本人もややトーンを落としているようだ。数カ月前にはアトゥボルがプレミアリーグ行きに明確な傾きを見せていたものの、駆け引きの中である種の幻滅を味わった末に、今ではイタリア・セリエAでの挑戦も視野に入れている。『Bild』と『Gazzetta dello Sport』によれば、同選手のマネジメントは週の半ばにすでにナポリへ交渉のために赴いた。

SSCナポリでは、オリンピック・マルセイユと同様にアトゥボルに正GKの役割が提示される見込みだ。ただし、南イタリアのクラブの状況は複雑に映る。というのも、アズーリはつい最近、ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチを完全移籍で獲得したばかりだからだ。

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フライブルクのノア・アトゥボルはどこへ移籍するのか？

29歳の同選手は昨季、FCトリノからのレンタルで同クラブでプレーしており、その時点ですでに1500万ユーロの費用が発生していた。その後、600万ユーロの買い取り義務が発動した。

また、イタリアからはユヴェントスも関心を寄せているとされる。ビアンコネリでは、同じフライブルク生まれのアトゥボルはミケーレ・ディ・グレゴリオとのポジション争いに臨むことになる。マルコ・ローゼが率いるプレミアリーグのAFCボーンマスでは、昨季の正GKジョルジェ・ペトロヴィッチとの守護神争いが待っているだろう。

これまで正GKを務めてきた同選手が、契約満了の1年前にスポーツ・クラブを離れたいと望んでいることは、すでに以前から明らかになっていた。フライブルクは後任候補として、22歳のミオ・バクハウスを獲得している。