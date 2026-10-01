45歳のトップメラーは、自身の代理人会社によるポッドキャスト「Spielmacher von 360Media」で、フランス1部クラブをわずか公式戦6試合で退任するに至った経緯を説明した。この決定は極めて неожидан然だった。というのも、トップメラーはまずフランス・スーパーカップで絶対王者パリ・サンジェルマンを破ってクラブを優勝に導き、解任直前にはチャンピオンズリーグでスラビア・プラハ相手にアウェー勝利も挙げていたからだ。

その時点でクラブ内部の雰囲気は良好に見えた。トップメラーによれば、ジョセフ・ウグルリアン会長はアウェーでの勝利直後にロッカールームへ電話をかけ、喜びを伝えてきたという。トップメラーの見方では、当時は「全員が完全に高揚していて」、会長も「信じられないほど幸せで、信じられないほど誇りに思っていた」。

転機は2時間に及ぶ話し合いの中で訪れた。スポーツディレクターのジャン＝ルイ・レカとゼネラルディレクターのバンジャマン・パロが、長年連れ添ってきたアシスタントコーチ、ネルソン・モルガドと袂を分かつことを望んでいると指揮官に伝えたのだ。経営陣は39歳のアシスタントについて、「要求が強すぎる、声が大きすぎる、あまりに多くの人と衝突する」と評価。モルガドはコーチングスタッフ内部の雰囲気にとって「障害要因」だとされた。

そのためクラブ首脳陣はトップメラーに最後通告を突きつけた。身近な盟友と別れるか、それともクラブが監督ポストで人事的な決断を下すか、というものだった。なお、この会談自体は基本的に冷静な形で進んだという。トップメラーは「この2時間の話し合いは非常に穏やかなものだった。彼らは、それが私にとっても、グループ全体にとってもより良いことだと納得させようとしていた」と語った。

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なぜディノ・トップメラーはRCランスで解任されたのか？

もっとも、トップメラーにとってアシスタントを手放すことは選択肢になかった。「もし極端な不適切行為があったと分かっていたなら、もちろんそれを容認することはできなかった。でも、実際はまったくそうではなかった」と述べ、首脳陣の要求を拒否した。

当然の帰結として、フランスでの彼の任期は即座に終わりを迎えた。元フランクフルト指揮官はさらにこう続けた。「そんなものを簡単に手放せるわけがない。でも、自分の価値観を傷つけなければならないのなら、その瞬間に仕事を失うことになっても受け入れる」。さらに「特別なことを何もしていない人を切り捨てるなんて、私にとっては考える余地すらなかった。だからこそ、今こうしてベンチ脇に立っているよりも、今日の自分が鏡を見られることの方が大事なんだ」と付け加えた。

この決定はトップメラーの家族の間でも理解されなかった。父クラウス・トップメラーは、かつてブンデスリーガでプレーしたストライカーで、長年にわたってフランクフルト、ボーフム、レバークーゼンなどで監督も務めた人物だが、息子の解任について「正気じゃないんじゃないか？」と語った。

1年のうちに2度の職務解除を経験しながらも、トップメラーは早期の現場復帰を目指している。長期休養の考えはなく、「1年も休む必要はない」と話した。