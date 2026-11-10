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イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督は、チェルシーのサイドバック、マルコ・パレストラとセリエAで台頭する複数の若手有望株をコヴェルチャーノに迎え、その能力を評価した。マンチーニ監督は、重要なUEFAネーションズリーグの試合を前に、若手選手を自ら見極めることに力を入れていると説明した。

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マンチーニ、若手有望株にコベルチャーノの門戸を開く

イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督は、コベルチャーノに多くの新顔を迎え入れた。イタリア代表はフランス、ベルギーとのUEFAネーションズリーグ最終戦に向けて準備を進めている。招集メンバーには、チェルシーのサイドバック、マルコ・パレストラやコモのプレーメーカー、マッティア・リベラリら、期待の若手が名を連ねた。

マンチーニ監督は、技術に優れた若手を発掘して招集することが、A代表でプレーする準備ができているかを見極めるうえで重要だと強調した。

初招集組の中には合宿期間を通じてA代表に残る選手がいる一方、リッカルド・カッサーノやシモーネ・ロンターニらは、貴重な経験を積んだ後に年代別代表に合流する。

マルコ・パレストラの攻撃面を評価

マンチーニ監督はパレストラの戦術的な特徴について、最近は負傷に苦しんだものの、チェルシーのDFは右サイドに運動量と攻撃力をもたらすと評価した。

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「彼は非常に攻撃的な右サイドバックだと思う。現時点でウインガーとしてプレーできるとは思わないが、まだとても若いので、将来はそうなれるかもしれない」とマンチーニ監督は語った。

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「けがから戻ってきたところなので、コンディションを取り戻すには時間がかかるだろう。ただ、彼には素晴らしい能力がある。攻撃的なサイドバックで、我々に合っている」

リベラリ、パルマ、国内指導者の傾向を称賛

マンチーニ監督は、コモのマッティア・リベラリやウディネーゼのDFマッテオ・パルマをはじめ、イタリアサッカー界で注目を集めるほかの若手の成長にも言及した。

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「リベラリは若い選手で、セリエAでの出場経験はまだ多くない。イタリアの年代別代表では良いプレーをしてきた。個性と技術がある」とマンチーニ監督は話した。

同監督は、現在のセリエAの指揮官たちが見せる戦術面での大胆さも称賛した。「近年、監督たちのレベルは本当に上がったと言わなければならない。多くのチームが、敗れるリスクを冒してでも自分たちのサッカーをする。それは誰にとってもプラスになる」

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目先の結果と将来への準備を両立

イタリア代表がネーションズリーグ準々決勝進出を目指す中、マンチーニ監督は年代別代表からA代表へとつながる持続的な道筋づくりにも引き続き取り組んでいる。

イタリア代表はサン・シーロでフランス、ブリュッセルでベルギーと対戦する厳しい2連戦を控える。

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マンチーニ監督はパレストラやリベラリらを早い段階で代表に迎えることで、目前の課題と長期的な成功の双方に向けた準備を進めている。