カタルーニャ・ダービーでバルセロナが勝利した後、ラミン・ヤマルはSNSで宿敵エスパニョールに力強いメッセージを送った。

過密日程の中、彼は来週火曜に予定されるアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ重要戦に向けて調整を続けている。

バルセロナは昨日、エスパニョールとのカタルーニャ・ダービーを4-1で制し、残り7節で勝ち点差を9に広げた。

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…バルセロナがリーガ優勝へ静かに糸を紡ぐ試合後、ヤマルはインスタグラムに写真を投稿し、エスパニョールを皮肉って「彼らは敗北を飲み込まなければならない…いつものことだ」と書き込んだ。

さらに「この街は青と赤だ」と続けた。

ヤマルとペドリは90分間フル出場し、アトレティコ戦までわずか72時間しかなく、休息はなかった。

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ヤマルは2本の決定的なアシストでフェラン・トーレスの1、2点目を演出。56分から87分まで2－1の接戦が続いたが、87分に自身も3点目を決めチームに安堵をもたらした。 さらに2分後にはラシュフォードが4点目を決め、試合は4－1で終了した。