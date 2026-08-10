電話が勢力図を変える！バルセロナが移籍市場で握る魔法の武器

ドイツ人指揮官ハンジ・フリックは、今夏の移籍市場におけるバルセロナの成功において中心的な役割を果たしている。獲得候補となる選手たちへの個人的な電話が、カタルーニャのクラブにとって移籍交渉を成立させる決定的な要因となっているのだ。

ヘルマン・ボナは、カタルーニャ紙『スポルト』に掲載された「ハンジ・フリックは競争における切り札」と題した記事の中で、「フリックからの一本の電話がすべてを変える」と記した。イングランド人のアンソニー・ゴードンに起きた出来事について言及し、彼はフリックが自ら動く前にはバイエルン・ミュンヘンまであと一歩というところにあったが、これと同じことがスペイン人のロドリにも繰り返されようとしていると指摘。ロドリは電話に出ると、画面にドイツ人指揮官の名前を見つけたという。

明快さと率直さがフリックの武器

アルボナは、フリックが選手たちに対し、彼らに何を求め、自らの戦術システムの中でどのような役割を担うのかを正確に、明快で率直な形で説明することで、選手たちが素早く決断を下せるようにしていると説明した。

そして筆者はこう付け加えた。「デコと彼のチームが下準備を進め、契約の土台を築くが、その途中で、非常に明確な考えを持つ人物との対話こそが天秤を傾けるのだ」

去りゆく者にも率直に

フリックの役割は加入する選手を説得することにとどまらず、出場時間がわずかしか得られない選手たちとの率直な対話にも及ぶ。全員にとって最善なのは環境を変えることだと伝えるのだ。

アルボナは次のように指摘した。「フリックが物事を伝える際の親しみやすく率直なやり方によって、ロナルド・アラウホのようなロッカールームの大物選手たちも状況を理解した。もっとも、このウルグアイ人選手は、別のチーム、この場合はリバプールで、より大きな役割を担うことになるだろうと以前から思われていたのだが」

ラ・マシアへの信頼とともに現実主義も

フリックは大衆的なサッカーを愛する人物であり、ラ・マシアで行われている仕事を称賛することに決して飽きることはない。しかしアルボナによれば、「彼は見せかけのためや若手の人数を増やすためにそうしているのではない。もし彼らが十分に出場できないと判断すれば、現実がどうなっているのかを伝えることもできる」という。さらに、バルセロナ・アトレティックに関するすべてを掌握するデコとスポーツ部門の管理が、トップチームの指揮官にまで及んでいると付け加えた。フリックはすでに数か月前から、共通のダイナミクスを生み出す必要性を考えていたのである。

単なる指揮官以上の存在

ボナは記事の中で、「ハンジ・フリックは、その役職に伴うすべてを含めて、単にバルセロナの指揮官であるだけでなく、それをはるかに超える存在だ」との見方を示している。

そして次のように続けた。「3シーズン目を全うするなかで、彼は意思決定における影響力を強めており、クラブは彼の最大限の関与を喜んでいる」

筆者は分析をこう締めくくった。「サッカーは厳密な科学ではなく、多くの要因が作用する。しかし前もって言えるのは、フリックのプロジェクトは非常に良いものに見えるということだ。なぜなら、全員が一緒に漕げば、最終的に結果はついてくるのだから」