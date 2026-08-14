Sportske Novostiの報道によると、SCPはディナモ・ザグレブに所属する22歳の左ウインガーに対し、移籍金約300万ユーロを支払う見込みだ。ヴィドヴィッチの退団が目前に迫っていることは、クロアチアでも少なからず驚きをもって受け止められている。というのも、昨夏にようやくこの記録的優勝回数を誇るクラブへ加入し、2029年までの契約を結んだばかりだったからだ。

報道によれば、ヴィドヴィッチ本人が明確に移籍を希望したという。金曜日の夜に行われたリーグ戦では、すでにディナモのメンバーから外れていた。

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ヴィドヴィッチ、バイエルンでのブレークを夢見る

ヴィドヴィッチはアウクスブルク生まれで、12歳の時にFCAから名門バイエルンへ移籍。長らく大きな才能として期待されていた。その後、元監督ユリアン・ナーゲルスマンの下でトップチームを経験し、ブンデスリーガでデビューも果たした。

その後、フィテッセ・アーネムへの目立たないレンタル移籍（2022/23）を経て、1年後にはディナモへの有望なレンタル移籍を果たし、そのことについてSPOXの独占インタビューで語っていた。

しかし、バイエルンで飛躍するという夢は、これまでのところ実現していない。さらにもう一度、今度はブンデスリーガのFSVマインツ05へレンタル移籍した後、2025年夏に120万ユーロで正式にザグレブへ戻り、そこでヴィドヴィッチは大きく成長を遂げた。