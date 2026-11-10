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クロアチア代表のスラベン・ビリッチ監督は、ヨシプ・ミシッチ、シムン・フルゴヴィッチの両選手とともに、イングランドおよびチェコとの重要なUEFAネーションズリーグの試合に向けて展望を語った。チームは、かつてイングランドに敗れた雪辱を期して集結する。

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ビリッチ監督率いるクロアチア代表が集結、ネーションズリーグでの雪辱を目指す

クロアチア代表のスラベン・ビリッチ監督は、イングランド、チェコとのネーションズリーグ・グループステージ最終2試合を前に、チームを合宿に招集した。クロアチアは、前回イングランドに喫した厳しい敗戦からの立て直しを図る。

ビリッチ監督は、世界トップクラスの代表チームと対戦する中でも、欧州の強豪を倒すという目標は変わらないと明言した。

チームは高い意欲を持って集結。次の2連戦を足がかりに勢いをつけることを目指す。

ビリッチ監督、クロアチアは世界トップクラスの相手にも勝てると強調

メンバー発表の記者会見で、ビリッチ監督は、クロアチアが強豪代表と渡り合い、打ち破れると強い確信を示した。

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「私が就任した時に何を言ったか覚えているなら、私の計画も願いも少しも変わっていない。それを実現するには、そうした代表チームにも勝たなければならない。我々にはできると確信している」とビリッチ監督は語った。

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「最初のサイクルのように、1週間で3回続けて彼らと対戦することはできない。だが、大きな大会での一発勝負で、すべてが我々に有利に変わるなら、どんなことでも起こり得る。私たちがそれを信じれば、そして私は確信しているし、私たちは何年にもわたってそれを示してきた。みんながそれを信じ始めればいいと思う。5日後には新たな機会がある」と監督は付け加えた。

ミシッチとフルゴビッチ、イングランド戦で粘り強い戦いを目指す

MFヨシプ・ミシッチと代表デビューを迎えるサイドバックのシムン・フルゴビッチも、過去のイングランド戦での敗戦を経て、良い結果を出したいという監督と同じ決意を示した。

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「イングランドには厳しい敗戦を喫した。残されているのは、その埋め合わせをすることだけだ」とミシッチは述べた。「最大限の集中力と十分なエネルギーが必要になる。全力を尽くせば、良い結果を期待していい。雰囲気はリラックスしているし、仲間たちも素晴らしい」

フルゴビッチは「イングランドは手強い相手だ。男らしく、厳しい試合をしなければならない。チェコには勝つつもりだ」と付け加えた。

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オシエクでの凱旋試合に特別な雰囲気

イングランド戦の後、クロアチアはオシエクでチェコを迎える。この試合は、若手DFフルゴビッチにとって個人的にも特別な意味を持つ。

「あの試合にはみんなが来る。もうみんなからチケットを頼まれている。とてもうれしいし、楽しみだ」とフルゴビッチは明かした。

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ビリッチ監督と選手たちは目の前の試合に全力を注ぎ、クロアチアは2試合での勝ち点6獲得と、ネーションズリーグでの地位を確かなものにすることを目指す。